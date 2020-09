Casado desde 2015, o primeiro-ministro luxemburguês quis assinalar a data com uma declaração de amor.

Instagram. Bettel festeja o 13º aniversário do primeiro encontro com Gauthier Destenay

O primeiro-ministro Xavier Bettel assinalou, nas redes sociais, o 13º aniversário do primeiro encontro que teve com o atual marido, Gauthier Destenay.

"Há treze anos, entraste na minha vida. A minha vida mudou, e desde então não penso em mim ou em ti, mas sim em nós", escreveu o governante na legenda das fotografias publicadas, lado a lado, no Instagram.

Em pouco mais de duas horas, a publicação recebeu cerca de cinco mil likes. Em união de facto desde 2010, o casal casou-se em 2015, um ano depois do Grão-Ducado se ter tornado o 11º país da União Europeia a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Os primeiros casamentos foram celebrados logo em janeiro de 2015, altura em que a lei entrou em vigor. A proposta de legalizar o casamento homossexual já fazia parte do programa do Governo liderado por Juncker. Ganhou novo impulso com a chegada de Xavier Bettel, em 2013.

