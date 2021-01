Próxima edição da "Estafeta pela Vida", em março, realiza-se de forma virtual devido à pandemia.

Inscrições para um "Relais pour la Vie" diferente abrem esta segunda-feira

Susy MARTINS

As inscrições para a próxima edição do Relais pour la Vie, que se realiza a 27 e 28 de março, abriram hoje. Devido à situação sanitária atual ainda problemática, a próxima edição da "Estafeta pela Vida" realiza-se de forma virtual e não na Coque, em Kirchberg, como habitualmente.

Os participantes vão poder correr, caminhar ou pedalar à hora que quiserem, entre o sábado, 27 de março, e o domingo, 28 de março. O local também fica ao critério dos participantes: "seja no bosque, no bairro de residência, na empresa ou na escola, o objetivo é que cada equipa acumule um total de 24 horas e que se comprometa a fazer uma angariação de fundos".

O objetivo do "Relais pour la vie" continua o mesmo: mostrar a solidariedade para com os pacientes que sofrem de cancro. Ao contrário das edições anteriores, o número de equipas participantes é ilimitado. Para participar, os interessados podem inscrever a sua equipa, pagar as taxas de inscrição (15 euros por cada membro) e dar início à angariação de fundos.

As equipas vão estar divididas em seis categorias: empresas, escolas, simpatizantes, pais, associações e profissões da saúde. A equipa que conseguir mais dinheiro na sua categoria habilita-se a ganhar o "Troféu da Esperança". Os fundos angariados no âmbito da corrida são usados para financiar as iniciativas da Fundação Cancro. Para mais informações poderá consultar o site oficial.



(Com Diana Alves)

