Inflação. Cozinhar apenas um dia para poupar dinheiro

Cozinhar de uma só vez durante toda a semana para economizar tempo e dinheiro: é a nova tendência e tem até um nome pomposo: "batch cooking" , ou "cozinhar em lotes", na tradução literal, um método que ganha cada vez mais adeptos nestes tempos de inflação.

Parece um termo moderno, mas tem sido feito ao longo de gerações. Em que é que consiste? Baseia-se em dedicar uma tarde, ou algumas horas do mesmo dia, à comida de toda a semana, otimizando os recursos e cozinhando o máximo de refeições. Uma vez cozinhadas várias porções de alimentos, estas são armazenadas no frigorífico ou no congelador para consumo futuro durante a semana.

A AFP falou com Sandra Thomann, que mora numa pequena aldeia a 30 quilómetros de Estrasburgo, e que prepara todas as refeições da semana em cerca de duas horas. No menu desta semana: salada de grão-de-bico, tarte de queijo de cabra/espinafres, crumble de endívias e massa de camarão. Pouca carne e peixe, o que permite conservar estes pratos por mais tempo. Ficarão guardados no frigorífico, prontos a serem reaquecidos e consumidos ao longo da semana, seguindo o método “batch cooking” (“cozinhar em lotes”), que visa antecipar o que vai comer para melhor controlar o seu orçamento.

No Instagram, são 115 mil a seguir Sandra, vulgo "cuisineaddict". Todas as sextas-feiras, entrega as ementas da próxima semana, com a respetiva lista de compras e prazo de validade dos pratos.

Ajuda diária

Uma popularidade que "explodiu de verdade quando comecei a compartilhar as minhas ementas de cozinha em lotes", diz a ex-assistente executiva de uma firma de contabilidade.

Food blogger há quase 15 anos, Sandra Thomann iniciou-se em 2019 neste método já conhecido do outro lado do Atlântico. Em apenas três anos, publicou com sucesso cerca de dez livros sobre "batch cooking"e hoje vive de sua paixão.

"Em França, as pessoas gostam de cozinhar”, diz, “e quando percebemos que nos pode ajudar no dia a dia, que simplifica a vida e que economiza dinheiro, aderimos a esse método. Cada vez mais pessoas o fazem".

Uns buscam dicas para este período de inflação. “Ultimamente, a grande preocupação tem sido o aumento dos preços: como continuar a manter uma alimentação equilibrada sem pesar no orçamento”, explica Sandra Thomann, que conversa regularmente com os seus subscritores nas redes sociais. Julie Sling, 29, está entre eles. Ela começou a “cozinhar em lotes” algum tempo depois do nascimento de seu filho Raphaël, de oito meses. O objetivo: reduzir a “carga mental” e facilitar a sua vida diária.

"As necessidades básicas"

“Tentei e descobri que era muito mais fácil comer uma dieta balanceada e algo diferente dos alimentos congelados que, além disso, podem ser caros”, testemunha. Já não frequenta constantemente os supermercados e a sua lista de compras segue o modelo proposto por Sandra.

“Compramos as necessidades básicas, evitamos comprar coisas que apodrecem ou corremos o risco de não as usar”, explica. Por semana, gasta cem euros e o valor inclui compras para o bebé, como fraldas e leite infantil. “Antes gastávamos cerca de 150 euros, comprávamos muitas coisas porque nunca sabíamos o que íamos preparar e no final comprávamos demasiado”, compara.

Segundo Sandra Thomann, o “cozinhar em lotes” é inimigo do desperdício de alimentos, mas também da junk food: chega de fast food e de refeições prontas entregues em casa.

“Quando está cansado, quando chega a casa tarde da noite, quando não quer cozinhar depois do trabalho, basta reaquecer o prato, evita que os pratos dispendiosos estraguem o orçamento”, sublinha.

*com AFP

