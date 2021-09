Dos cerca de 730 mil vales enviados a residentes e transfronteiriços apenas 131 mil foram utilizados até ao momento.

Hotelaria

Vouchers de 50 euros têm os dias contados

Manuela PEREIRA Dos cerca de 730 mil vales enviados a residentes e transfronteiriços apenas 131 mil foram utilizados até ao momento.

A validade dos vouchers de 50 euros oferecidos pelo Estado para pernoitar em hotéis do Luxemburgo caduca a 15 de setembro. Desta vez, o Governo decidiu não prolongar o prazo de utilização dos vouchers, até porque a medida não caiu nas graças dos residentes.

Dos cerca de 730 mil vales enviados a residentes e transfronteiriços com mais de 16 anos de idade, apenas 131 mil foram utilizados até ao momento, segundo uma publicação do ministro do Turismo, Lex Delles, na rede social Twitter.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A iniciativa foi criada para impulsionar o setor hotelaria depois do primeiro confinamento, em 2020. Contas feitas, restam 13 dias para usufruir dos 50 euros de desconto.

Quem perdeu o voucher e queira utilizá-lo agora, pode fazer o pedido para o reaver através do endereço email: bon50@eco.etat.lu.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.