A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Previsões Maria Helena

Horóscopo semanal de 9 a 15 de outubro

Carneiro

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa querida. Não se vai arrepender do resultado final. Abra o coração e seja fiel ao que ele lhe transmite.

Saúde: Proteja-se das mudanças bruscas de temperatura.

Dinheiro: Uma situação que parecia impossível de resolver será solucionada. Não perca a esperança.

Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

Pensamento positivo: Uso a minha inteligência e sentido prático para vencer qualquer desafio.

Touro

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Prepare um jantar especial com a sua cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revitalize a sua vida afetiva.

Saúde: Aprenda a descontrair mais.

Dinheiro: Poderá ser surpreendido com uma boa notícia financeira.

Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

Pensamento positivo: Ganho o respeito dos outros respeitando-me a mim mesmo!

Gémeos

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa que a sua sorte está em movimento.

Amor: Permita que o amor governe o seu coração, aproveite esta fase propícia ao romantismo. A vida é uma surpresa!

Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.

Dinheiro: Boa altura para avançar com as suas ideias.

Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

Pensamento positivo: A sorte está do meu lado, porque eu crio as oportunidades!

Caranguejo

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: O seu coração poderá ser invadido pela saudade, o que o vai deixar melancólico.

Saúde: Faça uma mudança exterior. Cuidar da sua imagem vai fazer com que se sinta melhor.

Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.

Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

Pensamento positivo: Tenho força mesmo nos momentos difíceis.

Leão

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta estará prestes a terminar.

Saúde: Não terá que se preocupar a este nível, está em plena forma.

Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem de trabalho.

Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

Pensamento positivo: Vivo a vida com um sorriso nos lábios e leveza no coração!

Virgem

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Semana propícia a novos desenvolvimentos no campo amoroso.

Saúde: A sua boa disposição vai ajudá-lo a superar os desafios.

Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos.

Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45

Pensamento positivo: Cultivo o Amor e a Alegria no meu coração!

Balança

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Estará muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. Ouça os conselhos dos mais velhos, seja puro e sincero nas suas amizades.

Saúde: Tendência para dores de cabeça.

Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento.

Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

Pensamento positivo: Acredito nos meus planos e venço qualquer obstáculo.

Escorpião

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Esteja mais disponível a nível familiar.

Saúde: À exceção de uma possível indigestão, sentir-se-á bem de saúde.

Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas e não se intrometa em assuntos que não são diretamente do seu trabalho.

Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

Pensamento positivo: O meu empenho ajuda-me a evoluir a todos os níveis.

Sagitário

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Poderá sofrer uma desilusão com alguém próximo. Esteja aberto aos desafios que a vida lhe coloca, aceite-os e enfrente-os com coragem.

Saúde: Faça algum tipo de exercício de relaxamento.

Dinheiro: Seja um bom gestor da sua conta bancária.

Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

Pensamento positivo: A amizade ajuda-me a manter o equilíbrio na minha vida.

Capricórnio

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.

Amor: Saiba separar os assuntos profissionais da sua vida amorosa. Tenha sempre a sabedoria necessária para manter a harmonia na sua vida!

Saúde: Estará bastante ativo.

Dinheiro: Podem surgir algumas dificuldades no desempenho do seu trabalho.

Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

Pensamento positivo: Estou pronto para fazer mudanças na minha vida!

Aquário

Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça.

Amor: O desejo de passar mais tempo com os seus familiares será grande nesta fase. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!

Saúde: O funcionamento do seu organismo será o espelho dos seus estados de espírito.

Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado preocupado ficará agora resolvido.

Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

Pensamento positivo: Procuro ser justo nas minhas escolhas e decisões.

Peixes

Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Invista mais no seu relacionamento. Aposte na felicidade amorosa.

Saúde: Fase favorável para se empenhar mais a sério no exercício físico.

Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece.

Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

Pensamento positivo: Sei que há uma Estrela que me guia e protege.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

