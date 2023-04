A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões dos signos.

Viver 5 min.

Maria Helena

Horóscopo semanal de 9 a 15 de abril

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões dos signos.

Carneiro

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor : A recordação de um amor do passado poderá deixá-lo muito nostálgico(a).

: A recordação de um amor do passado poderá deixá-lo muito nostálgico(a). Saúde : Cuide da sua alimentação com maior rigor.

: Cuide da sua alimentação com maior rigor. Dinheiro : Procure ser melhor naquilo que faz. Dê prioridade ao profissionalismo. O mal não merece comentários, ele só atrai resultados negativos!

: Procure ser melhor naquilo que faz. Dê prioridade ao profissionalismo. O mal não merece comentários, ele só atrai resultados negativos! Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança!

Vivo o presente com confiança! Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Touro

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor : Semana favorável ao convívio familiar.

: Semana favorável ao convívio familiar. Saúde : Pode sentir-se mais cansado(a) do que é habitual. Aprenda a relaxar.

: Pode sentir-se mais cansado(a) do que é habitual. Aprenda a relaxar. Dinheiro : Mantenha os pés assentes na terra e saiba aquilo com que conta. Pense melhor antes de agir.

: Mantenha os pés assentes na terra e saiba aquilo com que conta. Pense melhor antes de agir. Pensamento positivo: Eu tenho pensamentos positivos e a Luz invade a minha vida!

Eu tenho pensamentos positivos e a Luz invade a minha vida! Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Gémeos

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade.

2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor : Cuidado com as falsas amizades. Avalie bem o caráter de um conhecido antes de lhe confiar algo importante sobre si.

: Cuidado com as falsas amizades. Avalie bem o caráter de um conhecido antes de lhe confiar algo importante sobre si. Saúde : A sonolência e a preguiça podem marcar a sua semana. Procure travar essa tendência.

: A sonolência e a preguiça podem marcar a sua semana. Procure travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo(a) com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá manter um bom ambiente.

Seja mais compreensivo(a) com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá manter um bom ambiente. Pensamento positivo: Sou bondoso(a) e verdadeiro(a) e, assim, a felicidade e o bem-estar são constantes na minha vida!

Sou bondoso(a) e verdadeiro(a) e, assim, a felicidade e o bem-estar são constantes na minha vida! Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Caranguejo

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.

2 de Copas, que significa Amor. Amor : O amor está em destaque nesta semana. Faça os possíveis para manter essa energia positiva a vibrar no seu coração.

: O amor está em destaque nesta semana. Faça os possíveis para manter essa energia positiva a vibrar no seu coração. Saúde : Propensão para uma pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico.

: Propensão para uma pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico. Dinheiro : As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e até pode ser recompensado(a).

: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e até pode ser recompensado(a). Pensamento positivo: O Amor invade o meu coração.

O Amor invade o meu coração. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Leão

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia.

Ás de Paus, que significa Energia. Amor : Mantenha a alegria e o otimismo que o (a) caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu redor.

: Mantenha a alegria e o otimismo que o (a) caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu redor. Saúde : Evite exagerar nos treinos desportivos, corre risco de sofrer lesões e acidentes.

: Evite exagerar nos treinos desportivos, corre risco de sofrer lesões e acidentes. Dinheiro : Conseguirá facilmente superar desafios.

: Conseguirá facilmente superar desafios. Pensamento positivo: Eu sei que posso mudar a minha vida.

Eu sei que posso mudar a minha vida. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Virgem

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor : Faça planos românticos com a sua cara-metade. Será positivo para ambos.

: Faça planos românticos com a sua cara-metade. Será positivo para ambos. Saúde : Cuidado com aquilo que come. Evite pôr em risco a sua dieta.

: Cuidado com aquilo que come. Evite pôr em risco a sua dieta. Dinheiro : Defenda-se de alguém mal-intencionado, sendo honesto(a) e consciente das suas capacidades.

: Defenda-se de alguém mal-intencionado, sendo honesto(a) e consciente das suas capacidades. Pensamento positivo: Sou otimista, espero que me aconteça o melhor!

Sou otimista, espero que me aconteça o melhor! Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Balança

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor : Seja honesto(a) com a sua cara-metade e com os que o rodeiam.

: Seja honesto(a) com a sua cara-metade e com os que o rodeiam. Saúde: Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade, faça uma massagem.

Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade, faça uma massagem. Dinheiro : Evite delegar tarefas de responsabilidade a outros colegas. Seja rigoroso(a) e cumpra-as do princípio ao fim.

: Evite delegar tarefas de responsabilidade a outros colegas. Seja rigoroso(a) e cumpra-as do princípio ao fim. Pensamento positivo: Eu tenho força mesmo nos momentos mais difíceis!

Eu tenho força mesmo nos momentos mais difíceis! Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Escorpião

Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.

4 de Copas, que significa Desgosto. Amor : A sua experiência de vida pode ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja solidário(a) com quem solicitar o seu apoio.

: A sua experiência de vida pode ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja solidário(a) com quem solicitar o seu apoio. Saúde : Procure fazer uma alimentação mais equilibrada.

: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro : Seja mais dedicado(a) ao trabalho. Evite desistir dos seus objetivos.

: Seja mais dedicado(a) ao trabalho. Evite desistir dos seus objetivos. Pensamento positivo: Eu acredito que todos os desgostos são passageiros, e todos os problemas têm solução.

Eu acredito que todos os desgostos são passageiros, e todos os problemas têm solução. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Sagitário

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor : Período favorável ao romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará muito importante na sua vida. Amor e compreensão curam todas as maleitas do coração.

: Período favorável ao romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará muito importante na sua vida. Amor e compreensão curam todas as maleitas do coração. Saúde : Cumpra o horário das refeições. Evite passar muitas horas sem comer.

: Cumpra o horário das refeições. Evite passar muitas horas sem comer. Dinheiro : Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.

: Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores. Pensamento positivo: O amor enche de alegria o meu coração!

O amor enche de alegria o meu coração! Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Capricórnio

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor : Procure fazer uma surpresa à sua cara-metade recriando um cenário romântico.

: Procure fazer uma surpresa à sua cara-metade recriando um cenário romântico. Saúde : Precisa de descansar um pouco mais.

: Precisa de descansar um pouco mais. Dinheiro : Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves.

: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves. Pensamento positivo: Vivo de acordo com a minha consciência.

Vivo de acordo com a minha consciência. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Aquário

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor : Evite ter o seu coração fechado. Dê a si mesmo(a) a oportunidade para conquistar a felicidade!

: Evite ter o seu coração fechado. Dê a si mesmo(a) a oportunidade para conquistar a felicidade! Saúde : Previna-se contra constipações, proteja as vias respiratórias.

: Previna-se contra constipações, proteja as vias respiratórias. Dinheiro : Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita.

: Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita. Pensamento positivo: O meu único Juiz é Deus.

O meu único Juiz é Deus. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Peixes

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor : Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem para que não se arrependa mais tarde.

: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem para que não se arrependa mais tarde. Saúde : Poderá ter problemas digestivos. Coma melhor.

: Poderá ter problemas digestivos. Coma melhor. Dinheiro : Analise as suas finanças e veja como pode rentabilizá-las.

: Analise as suas finanças e veja como pode rentabilizá-las. Pensamento positivo: Esforço-me por dar o meu melhor todos os dias.

Esforço-me por dar o meu melhor todos os dias. Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.