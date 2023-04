A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões dos signos.

Viver 5 min.

Maria Helena

Horóscopo semanal de 30 de abril a 6 de maio

Carneiro

Carta dominante: O Mágico, que significa habilidade.

O Mágico, que significa habilidade. Amor : Com os nossos pensamentos e palavras criamos o mundo em que vivemos, aproveite esta fase para renovar a sua vida.

: Com os nossos pensamentos e palavras criamos o mundo em que vivemos, aproveite esta fase para renovar a sua vida. Saúde : Consulte regularmente o dentista.

: Consulte regularmente o dentista. Dinheiro : Cuidado com investimentos. Saiba gerir os seus recursos com habilidade.

: Cuidado com investimentos. Saiba gerir os seus recursos com habilidade. Pensamento positivo: Tenho pensamentos positivos para atrair coisas positivas para a minha vida.

Tenho pensamentos positivos para atrair coisas positivas para a minha vida. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29.

Touro

Carta dominante: 3 de Ouros, que significa poder.

3 de Ouros, que significa poder. Amor : Seja mais seletivo(a) nas suas amizades. Plante boas sementes na sua vida, saiba rodear-se de pessoas que lhe fazem bem.

: Seja mais seletivo(a) nas suas amizades. Plante boas sementes na sua vida, saiba rodear-se de pessoas que lhe fazem bem. Saúde : Problemas de rouquidão e dores de garganta. Proteja-a.

: Problemas de rouquidão e dores de garganta. Proteja-a. Dinheiro : Seja determinado(a) no seu trabalho, tem o poder de alcançar as suas metas.

: Seja determinado(a) no seu trabalho, tem o poder de alcançar as suas metas. Pensamento positivo: Tenho o poder de dizer “não”, aceito só o que me faz bem.

Tenho o poder de dizer “não”, aceito só o que me faz bem. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39.

Gémeos

Carta dominante: 6 de Espadas, que significa viagem inesperada.

6 de Espadas, que significa viagem inesperada. Amor : O amor atravessa uma fase de renovação. Uma viagem a dois contribuirá para fortalecer a união.

: O amor atravessa uma fase de renovação. Uma viagem a dois contribuirá para fortalecer a união. Saúde : Mantenha o seu corpo bem hidratado.

: Mantenha o seu corpo bem hidratado. Dinheiro : Período pouco favorável para correr riscos. Jogue pelo seguro.

: Período pouco favorável para correr riscos. Jogue pelo seguro. Pensamento positivo: Estou disponível para as surpresas que o Universo me traz.

Estou disponível para as surpresas que o Universo me traz. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47.

Caranguejo

Carta dominante: 2 de Copas, que significa amor.

2 de Copas, que significa amor. Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa!

Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa! Saúde : A sua saúde é o espelho das suas emoções. Procure ser mais otimista e terá maior estabilidade.

: A sua saúde é o espelho das suas emoções. Procure ser mais otimista e terá maior estabilidade. Dinheiro: Boa altura para fazer novas aprendizagens.

Boa altura para fazer novas aprendizagens. Pensamento positivo: O amor vence todas as barreiras.

O amor vence todas as barreiras. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42.

Leão

Carta dominante: 7 de Paus, que significa discussão, negociação difícil.

7 de Paus, que significa discussão, negociação difícil. Amor : Pode ter dificuldade em fazer-se ouvir. Saiba moderar os conflitos com diplomacia.

: Pode ter dificuldade em fazer-se ouvir. Saiba moderar os conflitos com diplomacia. Saúde : Faça caminhadas, está a precisar de se movimentar mais.

: Faça caminhadas, está a precisar de se movimentar mais. Dinheiro : Conte com alguns obstáculos que terá de vencer para fazer valer os seus pontos de vista.

: Conte com alguns obstáculos que terá de vencer para fazer valer os seus pontos de vista. Pensamento positivo: Com respeito e sabedoria superam-se todas as diferenças.

Com respeito e sabedoria superam-se todas as diferenças. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48.

Virgem

Carta dominante: 4 de Copas, que significa desgosto.

4 de Copas, que significa desgosto. Amor : Não se mantenha preso(a) a mágoas nem a desilusões. Cuide do seu coração e esteja disponível para novas emoções.

: Não se mantenha preso(a) a mágoas nem a desilusões. Cuide do seu coração e esteja disponível para novas emoções. Saúde : Evite a rotina. Faça algo diferente, está a precisar de novos estímulos.

: Evite a rotina. Faça algo diferente, está a precisar de novos estímulos. Dinheiro : Não se precipite nos gastos.

: Não se precipite nos gastos. Pensamento positivo: Sei que sou capaz de ultrapassar os desgostos, pois preservo a alegria no meu coração.

Sei que sou capaz de ultrapassar os desgostos, pois preservo a alegria no meu coração. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38.

Balança

Carta dominante: Valete de Espadas, que significa vigilante e atento.

Valete de Espadas, que significa vigilante e atento. Amor : Poderá começar uma nova amizade ou um novo relacionamento.

: Poderá começar uma nova amizade ou um novo relacionamento. Saúde : Durma mais para recuperar energias.

: Durma mais para recuperar energias. Dinheiro : Boa capacidade de resolução de conflitos e gestão de recursos. Mantenha-se atento.

: Boa capacidade de resolução de conflitos e gestão de recursos. Mantenha-se atento. Pensamento positivo: Procuro dizer coisas boas, a palavra tem muita força!

Procuro dizer coisas boas, a palavra tem muita força! Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48.

Escorpião

Carta dominante: 3 de Espadas, que significa amizade, equilíbrio.

3 de Espadas, que significa amizade, equilíbrio. Amor: Dê a mão a quem precisa de si. A união vai trazer-lhe uma confiança renovada em si próprio e na vida.

Dê a mão a quem precisa de si. A união vai trazer-lhe uma confiança renovada em si próprio e na vida. Saúde: Faça exercícios de relaxamento para descontrair ao fim do dia.

Faça exercícios de relaxamento para descontrair ao fim do dia. Dinheiro : Não se distraia. Mantenha a concentração nas suas tarefas.

: Não se distraia. Mantenha a concentração nas suas tarefas. Pensamento positivo: Uma palavra de conforto é sempre bem recebida.

Uma palavra de conforto é sempre bem recebida. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30.

Sagitário

Carta dominante: O Eremita, que significa procura, solidão.

O Eremita, que significa procura, solidão. Amor : Procure manter-se calmo. As respostas que procura acabarão por vir até si.



: Procure manter-se calmo. As respostas que procura acabarão por vir até si. Saúde : Tendência para problemas a nível cardíaco, previna-os através da alimentação e da vigilância médica.

: Tendência para problemas a nível cardíaco, previna-os através da alimentação e da vigilância médica. Dinheiro : Seja prudente e responsável. Mantenha a contenção a nível financeiro.

: Seja prudente e responsável. Mantenha a contenção a nível financeiro. Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será! Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42.

Capricórnio

Carta dominante: A Força, que significa força, domínio.

A Força, que significa força, domínio. Amor : A sua autoestima está mais fortalecida e isso vai dar-lhe a coragem de que precisa para ir ao encontro do que o seu coração lhe pede.

: A sua autoestima está mais fortalecida e isso vai dar-lhe a coragem de que precisa para ir ao encontro do que o seu coração lhe pede. Saúde : Proteja os ouvidos. Estão sensíveis.

: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis. Dinheiro : Conseguirá resolver de forma muito eficaz qualquer problema, o que será notado pelos seus superiores.

: Conseguirá resolver de forma muito eficaz qualquer problema, o que será notado pelos seus superiores. Pensamento positivo: Tenho domínio sobre os acontecimentos, construo a minha própria vida!

Tenho domínio sobre os acontecimentos, construo a minha própria vida! Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25.

Aquário

Carta dominante: Ás de Copas, que significa principio do amor, grande alegria.

Ás de Copas, que significa principio do amor, grande alegria. Amor : A vida em família será feliz e vai dar-lhe alento para tudo o resto.

: A vida em família será feliz e vai dar-lhe alento para tudo o resto. Saúde: Não esforce as suas pernas. Tendência para inflamações musculares.

Não esforce as suas pernas. Tendência para inflamações musculares. Dinheiro : Seja alegre e otimista, enquanto trabalha: a sua atitude fará toda a diferença no seu desempenho.

: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha: a sua atitude fará toda a diferença no seu desempenho. Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto.

Começo o dia com um sorriso no rosto. Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44.

Peixes

Carta dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa guerreiro, cuidado.

Cavaleiro de Espadas, que significa guerreiro, cuidado. Amor: Não ligue ao que as outras pessoas dizem. Concentre-se apenas naquilo que sente.

Não ligue ao que as outras pessoas dizem. Concentre-se apenas naquilo que sente. Saúde : Tendência para dores de costas. Melhore a sua postura.

: Tendência para dores de costas. Melhore a sua postura. Dinheiro : Possível aumento de responsabilidades.

: Possível aumento de responsabilidades. Pensamento positivo: Eu luto pela minha felicidade!

Eu luto pela minha felicidade! Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal.

Mais em www.mariahelena.pt.

