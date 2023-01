A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Viver 5 min.

Maria Helena

Horóscopo semanal de 29 de janeiro a 4 de fevereiro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos.

4 de Ouros, que significa Projetos. Amor : Demonstre, com mais entusiasmo, as suas emoções. Evite as discussões com o(a) seu companheiro(a). Não entre em conflitos desnecessários.

: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas emoções. Evite as discussões com o(a) seu companheiro(a). Não entre em conflitos desnecessários. Saúde: A sua vitalidade estará em destaque, mas cultive a calma.

A sua vitalidade estará em destaque, mas cultive a calma. Dinheiro : Reflita sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus conhecimentos.

: Reflita sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus conhecimentos. Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

4, 7, 1, 25, 36, 9 Pensamento positivo: Quando quero falar com Deus, abro-lhe o meu coração e digo tudo o que sinto.

Touro

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor : Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua relação.

: Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua relação. Saúde : Poderá sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças de temperatura.

: Poderá sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças de temperatura. Dinheiro : Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento extra, a partir de casa.

: Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento extra, a partir de casa. Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

22, 36, 3, 2, 1, 20 Pensamento positivo: Eu procuro ser justo e correto para com todos os que me rodeiam.

Gémeos

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor : Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia na rotina.

: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia na rotina. Saúde : O seu sistema nervoso pode estar mais abalado, e isso reflete-se no funcionamento do seu organismo.

: O seu sistema nervoso pode estar mais abalado, e isso reflete-se no funcionamento do seu organismo. Dinheiro : Altura propícia para superar novos desafios. Não seja conformista, avance.

: Altura propícia para superar novos desafios. Não seja conformista, avance. Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5

47, 45, 41, 40, 2, 5 Pensamento positivo: Sou leal para comigo mesmo(a) e para com as pessoas que amo.

Caranguejo

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.

4 de Copas, que significa Desgosto. Amor : Esta semana está disposto(a) a fazer tudo para agradar à sua cara-metade. Ambiente favorável ao diálogo e ao romance.

: Esta semana está disposto(a) a fazer tudo para agradar à sua cara-metade. Ambiente favorável ao diálogo e ao romance. Saúde : Tudo correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e confiança.

: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e confiança. Dinheiro : Por influência de terceiros, pode haver alterações. Para cumprir os seus objetivos, vai ter que se esforçar a duplicar.

: Por influência de terceiros, pode haver alterações. Para cumprir os seus objetivos, vai ter que se esforçar a duplicar. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9

8, 5, 2, 3, 6, 9 Pensamento positivo: Tenho Fé e acredito que o Universo nunca se engana.

Leão

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.

A Justiça, que significa Justiça. Amor: Evite ser possessivo(a) e dominador(a), para reencontrar o equilíbrio de que a sua relação necessita.

Evite ser possessivo(a) e dominador(a), para reencontrar o equilíbrio de que a sua relação necessita. Saúde: Aja com prudência, não exceda os seus limites físicos.

Aja com prudência, não exceda os seus limites físicos. Dinheiro: A vida financeira encontra-se protegida.

A vida financeira encontra-se protegida. Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

1, 4, 7, 10, 41, 2 Pensamento positivo: Retribuo com generosidade tudo aquilo que recebo.

Virgem

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor : Não se tem dado o devido valor, procure acreditar mais em si e gostar mais da pessoa que é.

: Não se tem dado o devido valor, procure acreditar mais em si e gostar mais da pessoa que é. Saúde : Ceda a um pequeno prazer, sem exageros nem culpas.

: Ceda a um pequeno prazer, sem exageros nem culpas. Dinheiro : Para atingir os seus objetivos deverá trabalhar com mais afinco.

: Para atingir os seus objetivos deverá trabalhar com mais afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

1, 4, 5, 2, 3, 36 Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, é uma virtude.

Balança

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor : Boas perspetivas neste campo, continue a investir na relação.

: Boas perspetivas neste campo, continue a investir na relação. Saúde : Aprenda a controlar a ansiedade, pratique meditação.

: Aprenda a controlar a ansiedade, pratique meditação. Dinheiro : Invista na organização para rentabilizar o seu trabalho.

: Invista na organização para rentabilizar o seu trabalho. Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

5, 25, 14, 17, 19, 3 Pensamento positivo: Sou honesto(a) com as pessoas que amo, e isso tranquiliza o meu coração.

Escorpião

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

3 de Copas, que significa Conclusão. Amor : Respeite a forma como a sua cara-metade expressa os seus sentimentos.

: Respeite a forma como a sua cara-metade expressa os seus sentimentos. Saúde : Tendência para se sentir um pouco depressivo(a).

: Tendência para se sentir um pouco depressivo(a). Dinheiro : Procure agarrar as oportunidades que podem surgir, esteja de olhos bem abertos.

: Procure agarrar as oportunidades que podem surgir, esteja de olhos bem abertos. Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

6, 36, 35, 2, 12, 10 Pensamento positivo: Procuro escolher aquilo que é melhor para mim.

Sagitário

Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade

6 de Ouros, que significa Generosidade Amor : Favoreça a sua relação através do carinho e do companheirismo.

: Favoreça a sua relação através do carinho e do companheirismo. Saúde : Controle melhor os seus horários de sono, procure manter as rotinas.

: Controle melhor os seus horários de sono, procure manter as rotinas. Dinheiro : Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fins.

: Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fins. Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

5, 4, 10, 23, 26, 29 Pensamento positivo: Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas.

Capricórnio

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.

A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Lembre-se que só terá uma maior felicidade se abrir o coração e revelar os seus desejos à sua cara-metade.

Lembre-se que só terá uma maior felicidade se abrir o coração e revelar os seus desejos à sua cara-metade. Saúde : Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado.

: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite entrar em confrontos. Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão advir ideias melhores.

Evite entrar em confrontos. Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão advir ideias melhores. Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

6, 2, 3, 14, 17, 11 Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade.

Aquário

Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

A Estrela, que significa Proteção, Luz. Amor : Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca importância. Seja mais afetuoso(a). Dê uma maior atenção à sua família, é um período que as relações familiares são ainda mais importantes.

: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca importância. Seja mais afetuoso(a). Dê uma maior atenção à sua família, é um período que as relações familiares são ainda mais importantes. Saúde : O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.

: O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável. Dinheiro : Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas. Deve gerir bem o seu dinheiro para evitar surpresas desagradáveis.

: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas. Deve gerir bem o seu dinheiro para evitar surpresas desagradáveis. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

13, 15, 26, 30, 6, 5 Pensamento positivo: Fazer o Bem dá alegria ao meu coração!

Peixes

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor : Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do romantismo e da união.

: Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do romantismo e da união. Saúde : Psiquicamente poderá sentir-se cansado(a). Tenha mais atenção ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta de si.

: Psiquicamente poderá sentir-se cansado(a). Tenha mais atenção ao seu sistema nervoso, não deixe que o tome conta de si. Dinheiro : Momento desfavorável para investimentos financeiros.

: Momento desfavorável para investimentos financeiros. Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

5, 7, 41, 10, 20, 30 Pensamento positivo: A felicidade espera por mim!

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.