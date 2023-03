A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Horóscopo semanal de 26 de março a 1 de abril

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático

Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático Amor: Não esconda os sentimentos. Liberte aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa que é.

Não esconda os sentimentos. Liberte aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa que é. Saúde: Faça mais exercício físico. Tendência para ganhar peso.

Faça mais exercício físico. Tendência para ganhar peso. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional.

Não se precipite e pense bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional. Pensamento positivo: Oiço o meu coração com inteligência, sei que ele é o meu melhor conselheiro!

Oiço o meu coração com inteligência, sei que ele é o meu melhor conselheiro! Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Touro

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade.

2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências, pois elas muitas vezes enganam. Seja mais consciente e ponderado(a) nas suas atitudes.

Não vá atrás das aparências, pois elas muitas vezes enganam. Seja mais consciente e ponderado(a) nas suas atitudes. Saúde: Coma mais vezes salmão para ajudar a manter controlados os níveis de colesterol.

Coma mais vezes salmão para ajudar a manter controlados os níveis de colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las.

Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las. Pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afeto sincero.

Afasto a falsidade através do afeto sincero. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Gémeos

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.

10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Cuidado com os falsos amigos. Não seja ingénuo(a) com quem não conhece bem.

Cuidado com os falsos amigos. Não seja ingénuo(a) com quem não conhece bem. Saúde: Aconselha-se uma dieta.

Aconselha-se uma dieta. Dinheiro: Está a passar por um momento positivo neste campo, aproveite-o para progredir profissionalmente.

Está a passar por um momento positivo neste campo, aproveite-o para progredir profissionalmente. Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração!

A felicidade alegra o meu coração! Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Caranguejo

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Se der ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado(a) na sua relação amorosa.

Se der ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado(a) na sua relação amorosa. Saúde: Procure descansar as horas necessárias para o seu bem-estar.

Procure descansar as horas necessárias para o seu bem-estar. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que a sua conta bancária permite.

Não gaste mais do que aquilo que a sua conta bancária permite. Pensamento positivo: Tenho o poder de concretizar os meus sonhos.

Tenho o poder de concretizar os meus sonhos. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Leão

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a seu lado, seja mais compreensivo(a) e aprenda a ouvir.

Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a seu lado, seja mais compreensivo(a) e aprenda a ouvir. Saúde: Faça uma caminhada todos os dias.

Faça uma caminhada todos os dias. Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra.

Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro extra. Pensamento positivo: Sou mais prudente para não me iludir.

Sou mais prudente para não me iludir. Números da Sorte: 8, 10, 22, 31, 44, 49

Virgem

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.

A Imperatriz, que significa Realização. Amor: Não deixe que a rotina tome conta da sua relação e use e abuse da criatividade.

Não deixe que a rotina tome conta da sua relação e use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide da sua saúde espiritual cultivando pensamentos positivos.

Cuide da sua saúde espiritual cultivando pensamentos positivos. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode, não se esqueça das contas que tem de pagar.

Não gaste mais do que aquilo que realmente pode, não se esqueça das contas que tem de pagar. Pensamento positivo: Sei que posso realizar os meus projetos, eu acredito em mim!

Sei que posso realizar os meus projetos, eu acredito em mim! Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Balança

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Aposte na sua relação, ela proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis.

Aposte na sua relação, ela proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis. Saúde: Não se desleixe e cuide de si, invista na sua imagem.

Não se desleixe e cuide de si, invista na sua imagem. Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que gasta.

Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que gasta. Pensamento positivo: A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas.

A Força do pensamento positivo ajuda-me a superar todas as provas. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Escorpião

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Bom período para conquistas amorosas, use e abuse do seu charme.

Bom período para conquistas amorosas, use e abuse do seu charme. Saúde: Anda com o sistema respiratório fragilizado, seja prudente.

Anda com o sistema respiratório fragilizado, seja prudente. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu local de trabalho, esteja atento(a) e seja recetivo(a) à mudança.

Poderá sofrer uma mudança repentina no seu local de trabalho, esteja atento(a) e seja recetivo(a) à mudança. Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros!

A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Sagitário

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia e paz a nível amoroso, aproveite-a em pleno.

Altura de harmonia e paz a nível amoroso, aproveite-a em pleno. Saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimentação mais equilibrada.

Pratique exercício físico e faça uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como gere as suas economias .

Seja mais prudente na forma como gere as suas economias Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir!

A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir! Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Capricórnio

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a sua boa disposição com quem o(a) rodeia, crie um bom ambiente em seu redor.

Partilhe a sua boa disposição com quem o(a) rodeia, crie um bom ambiente em seu redor. Saúde: Tenha mais cuidados com os rins, beba mais água.

Tenha mais cuidados com os rins, beba mais água. Dinheiro: É possível que venha a obter a recompensa por que tanto esperava.

É possível que venha a obter a recompensa por que tanto esperava. Pensamento positivo: Acredito em mim, sei que sou capaz!

Acredito em mim, sei que sou capaz! Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Aquário

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.

5 de Paus, que significa Fracasso. Amor: Poderá ter uma zanga com um familiar, mas não se preocupe que tudo se resolverá.

Poderá ter uma zanga com um familiar, mas não se preocupe que tudo se resolverá. Saúde: Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil. Tome um suplemento para reforçar as suas defesas.

Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil. Tome um suplemento para reforçar as suas defesas. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como administra a sua conta bancária.

Seja mais prudente na forma como administra a sua conta bancária. Pensamento positivo: Sei que só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa.

Sei que só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Peixes

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: Deixe que o amor invada o seu coração, aproveite o que a vida lhe está a oferecer.

Deixe que o amor invada o seu coração, aproveite o que a vida lhe está a oferecer. Saúde: Cuide melhor da sua alimentação.

Cuide melhor da sua alimentação. Dinheiro: Boa altura para comprar algo de que gosta. Invista em si, pois bem merece.

Boa altura para comprar algo de que gosta. Invista em si, pois bem merece. Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora.

Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora. Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

