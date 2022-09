A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Viver 4 min.

Previsões Maria Helena

Horóscopo semanal de 25 de setembro a 1 de outubro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro:

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.

A Roda da Fortuna, que significa Sorte. Amor: Dê mais atenção à sua família. Organize momentos de diálogo sincero e fortaleça a comunicação e a união.

Dê mais atenção à sua família. Organize momentos de diálogo sincero e fortaleça a comunicação e a união. Saúde: Vigie a tensão arterial.

Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.

Elimine gastos supérfluos. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

1, 3, 24, 29, 33, 36 Pensamento positivo: Sei que a minha vida está sempre em movimento.

Touro

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: As relações afetivas atravessam um período de estagnação. Reflita sobre o que quer para si.

As relações afetivas atravessam um período de estagnação. Reflita sobre o que quer para si. Saúde: Faça caminhadas e passeios ao ar livre.

Faça caminhadas e passeios ao ar livre. Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão favorecidas as mudanças a este nível.

Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão favorecidas as mudanças a este nível. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

7, 11, 18, 25, 47, 48 Pensamento positivo: Acredito que o poder da mudança está dentro de mim.

Gémeos

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As pessoas mais próximas podem estar a necessitar de si. Procure encurtar as distâncias através de um telefonema, uma videochamada, um email.

As pessoas mais próximas podem estar a necessitar de si. Procure encurtar as distâncias através de um telefonema, uma videochamada, um email. Saúde: Pode ter problemas relacionados com varizes.

Pode ter problemas relacionados com varizes. Dinheiro: Possibilidade de receber dinheiro extra.

Possibilidade de receber dinheiro extra. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

4, 6, 7, 18, 19, 33 Pensamento positivo: A alegria do amor anima o meu coração.

Caranguejo

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.

5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Dinamize a sua relação. Resolva mal-entendidos e não alimente inseguranças.

Dinamize a sua relação. Resolva mal-entendidos e não alimente inseguranças. Saúde: Em boa fase.

Em boa fase. Dinheiro: Pode conseguir uma posição mais estável. Continue empenhado.

Pode conseguir uma posição mais estável. Continue empenhado. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

9, 11, 25, 27, 39, 47 Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar os meus objetivos.

Leão

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Esteja mais atento ao que se passa à sua volta.

Esteja mais atento ao que se passa à sua volta. Saúde: Estável.

Estável. Dinheiro : Melhore o relacionamento com os colegas e conseguirá obter melhores resultados.

: Melhore o relacionamento com os colegas e conseguirá obter melhores resultados. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

10, 20, 36, 39, 44, 47 Pensamento positivo: Estou atento às mensagens do Universo.

Virgem

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.

O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para dinamizar a sua relação.

Quebre a rotina, use a criatividade para dinamizar a sua relação. Saúde: Cuide mais da sua espiritualidade. A fé, seja no que for, vai dar-lhe força para vencer os desafios.

Cuide mais da sua espiritualidade. A fé, seja no que for, vai dar-lhe força para vencer os desafios. Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar.

Não se esqueça das contas por pagar. Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

7, 18, 19, 26, 38, 44 Pensamento positivo: Eu acredito que nos meus sonhos!

Balança

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Contacte com familiares que já não vê há algum tempo. Encurte as distâncias através do telefone ou por outros meios que levem conforto a quem ama.

Contacte com familiares que já não vê há algum tempo. Encurte as distâncias através do telefone ou por outros meios que levem conforto a quem ama. Saúde: Tendência para vista cansada. Consulte o oftalmologista.

Tendência para vista cansada. Consulte o oftalmologista. Dinheiro: Tenha cautela e não comece projetos antes de terminar o que está pendente.

Tenha cautela e não comece projetos antes de terminar o que está pendente. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

1, 8, 42, 46, 47, 49 Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo, sei que assim conseguirei concretizar os meus projetos.

Escorpião

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.

10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. Cuide diariamente da sua relação.

Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. Cuide diariamente da sua relação. Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a descansar mais.

Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a descansar mais. Dinheiro: Situação equilibrada em termos profissionais e financeiros.

Situação equilibrada em termos profissionais e financeiros. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

4, 9, 11, 22, 34, 39 Pensamento positivo: A maior felicidade está nos gestos mais simples.

Sagitário

Carta Dominante : A Justiça, que significa Justiça.

: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Não seja orgulhoso . Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo para uma reconciliação!

Não seja orgulhoso Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo para uma reconciliação! Saúde: Agasalhe-se bem.

Agasalhe-se bem. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.

Cuidado com os gastos supérfluos. Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

1, 2, 8, 16, 22, 39 Pensamento positivo: Procuro ser justo nas decisões que tomo.

Capricórnio

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.

A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A sua felicidade só depende de si.

Não dê ouvidos a terceiros. A sua felicidade só depende de si. Saúde: Tenha mais cuidados com os ouvidos. Proteja-os.

Tenha mais cuidados com os ouvidos. Proteja-os. Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.

Pense bem antes de fazer investimentos. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

7, 13, 17, 29, 34, 36 Pensamento positivo: Tenho domínio sobre os meus pensamentos, sei que eles atraem para a minha vida aquilo em que penso.

Aquário

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.

5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Momentos divertidos em família.

Momentos divertidos em família. Saúde: O seu sistema digestivo não anda muito bem, cuidado com os excessos.

O seu sistema digestivo não anda muito bem, cuidado com os excessos. Dinheiro: Não é um período favorável a nível de despesas, procure evitá-las.

Não é um período favorável a nível de despesas, procure evitá-las. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

7, 11, 19, 24, 25, 33 Pensamento positivo: Aprendo com os meus erros.

Peixes

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.

A Morte, que significa Renovação. Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja honesto com os outros e consigo mesmo.

Proteja-se contra intrigas. Seja honesto com os outros e consigo mesmo. Saúde: Tendência para dores de costas e problemas de coluna.

Tendência para dores de costas e problemas de coluna. Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.

Vigie a sua conta bancária. Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

5, 25, 33, 49, 51, 64 Pensamento positivo: Liberto-me do passado e vivo o presente com confiança!

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.