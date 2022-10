A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Previsões Maria Helena

Horóscopo semanal de 23 a 29 de outubro

Carneiro

Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização.

o Imperador, que significa Concretização. Amor: Nunca desista dos seus sonhos! Uma nova oportunidade no campo amoroso está prestes a surgir.

Nunca desista dos seus sonhos! Uma nova oportunidade no campo amoroso está prestes a surgir. Saúde: Mantenha a mente sã praticando meditação.

Mantenha a mente sã praticando meditação. Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.

Poderá ter alguns gastos extra, previna-se. Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

2, 4, 8, 12, 51, 53 Pensamento positivo: Acredito nos meus sonhos, sei que os posso concretizar.

Touro



Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha.

os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo. Aprenda a confiar mais no seu potencial de sedução.

Exprima os seus sentimentos sem medo. Aprenda a confiar mais no seu potencial de sedução. Saúde: Proteja a sua pele aplicando um bom creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal.

Proteja a sua pele aplicando um bom creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal. Dinheiro: Modere a possível tendência para gastar de forma impulsiva.

Modere a possível tendência para gastar de forma impulsiva. Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

3, 6, 21, 38, 44, 70 Pensamento positivo: O meu coração ajuda-me a escolher o que me faz feliz.

Gémeos

Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão.

o Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho telefone a um amigo com quem se sente sempre bem. A distância encurta-se quando nos dispomos a solucionar as situações.

Se se sentir sozinho telefone a um amigo com quem se sente sempre bem. A distância encurta-se quando nos dispomos a solucionar as situações. Saúde: Tendência para ter problemas de estômago.

Tendência para ter problemas de estômago. Dinheiro: Conseguirá manter a estabilidade, sem sobressaltos.

Conseguirá manter a estabilidade, sem sobressaltos. Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

5, 9, 17, 28, 51, 67 Pensamento positivo: A minha paz interior ajuda-me a encontrar as respostas de que preciso.

Caranguejo

Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade.

o Louco, que significa Excentricidade. Amor: Aproveite esta fase para dar um novo impulso à sua relação.

Aproveite esta fase para dar um novo impulso à sua relação. Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.

Cuidado com os excessos alimentares. Dinheiro: Procure controlar a impulsividade nos gastos.

Procure controlar a impulsividade nos gastos. Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

15, 21, 29, 32, 55, 66 Pensamento positivo: Estou disponível para as aventuras que a vida me traz.

Leão

Carta Dominante: a Temperança, que significa Equilíbrio.

a Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, que está mais carente.

Dê mais atenção ao seu companheiro, que está mais carente. Saúde: Mantenha as suas rotinas.

Mantenha as suas rotinas. Dinheiro: Seja mais exigente consigo, e conseguirá alcançar metas importantes na área profissional.

Seja mais exigente consigo, e conseguirá alcançar metas importantes na área profissional. Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

1, 2, 19, 24, 30, 42 Pensamento positivo: Procuro agir com equilíbrio em todas as situações.

Virgem

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma relação de amizade poderá evoluir para algo mais sério. Abra o seu coração para o amor, seja feliz!

Uma relação de amizade poderá evoluir para algo mais sério. Abra o seu coração para o amor, seja feliz! Saúde: Cuidado com quedas e entorses.

Cuidado com quedas e entorses. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.

Resolverá os seus problemas facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

3, 10, 19, 22, 48, 61 Pensamento positivo: A amizade traz alegria e surpresas à minha vida.

Balança

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus amigos tenham saudades suas. Telefone-lhes, faça videochamadas, escreva um e-mail que ajude a encurtar distâncias.

Não deixe que os seus amigos tenham saudades suas. Telefone-lhes, faça videochamadas, escreva um e-mail que ajude a encurtar distâncias. Saúde: Está mais suscetível a infeções relacionadas com o aparelho reprodutor.

Está mais suscetível a infeções relacionadas com o aparelho reprodutor. Dinheiro: Afaste-se de intrigas no local de trabalho.

Afaste-se de intrigas no local de trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

6, 13, 18, 25, 55, 70 Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança.

Escorpião

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles que necessitam de si.

Saiba ouvir aqueles que necessitam de si. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de qualquer situação delicada.

Com disciplina e controlo melhorará de qualquer situação delicada. Dinheiro: Uma pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a nível material.

Uma pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a nível material. Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

9, 12, 16, 28, 37, 44 Pensamento positivo: Sou sincero com os outros, e principalmente comigo mesmo.

Sagitário

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Saiba impor-se com firmeza e assertividade.

Não deixe que abusem da sua boa vontade. Saiba impor-se com firmeza e assertividade. Saúde: Possíveis dores nos ombros. Evite carregar pesos.

Possíveis dores nos ombros. Evite carregar pesos. Dinheiro: Cuidado com os investimentos.

Cuidado com os investimentos. Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

11, 29, 30, 45, 56, 62 Pensamento positivo: Tenho o poder necessário para tomar as decisões certas na minha vida!

Capricórnio

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém próximo pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas.

Alguém próximo pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas. Saúde: Coma mais fruta e legumes.

Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Fase favorável para adotar novas práticas.

Fase favorável para adotar novas práticas. Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

2, 10, 15, 24, 64, 71 Pensamento positivo: A minha vida está em constante renovação.

Aquário

Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça.

A Justiça, que significa justiça. Amor: Terá tendência para querer isolar-se e refletir mais sobre aquilo que quer e aquilo que procura.

Terá tendência para querer isolar-se e refletir mais sobre aquilo que quer e aquilo que procura. Saúde: Cuidado, pois o seu sistema digestivo anda mais frágil.

Cuidado, pois o seu sistema digestivo anda mais frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma como organiza as suas finanças.

Seja prudente na forma como organiza as suas finanças. Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

4, 8, 14, 21, 35, 68 Pensamento positivo: Procuro que a justiça reine na minha vida!

Peixes

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.

A Morte, que significa Renovação. Amor: Procure esquecer situações menos positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Acredite mais em si.

Procure esquecer situações menos positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Acredite mais em si. Saúde: Pode precisar de consultar o seu oftalmologista.

Pode precisar de consultar o seu oftalmologista. Dinheiro: Renove a vida financeira encontrando uma fonte alternativa de rendimentos.

Renove a vida financeira encontrando uma fonte alternativa de rendimentos. Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

5, 22, 30, 41, 58, 71 Pensamento positivo: Aceito o presente com confiança!





Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

