A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Viver 5 min.

Signos

Horóscopo semanal de 12 a 18 de março

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

A Estrela, que significa Proteção, Luz. Amor: Cuidado com relacionamentos que lhe causam sofrimento. Pense mais em si.

Cuidado com relacionamentos que lhe causam sofrimento. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie a tensão arterial.

Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável, poderá receber bons resultados.

Período favorável, poderá receber bons resultados. Pensamento positivo: Sei que há uma estrela que brilha por mim!

Sei que há uma estrela que brilha por mim! Números da Sorte: 1, 8, 10, 14, 19, 22

Touro

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera

Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera Amor: Dedique mais tempo à sua família e à pessoa amada, pois eles sentem a sua falta .

Dedique mais tempo à sua família e à pessoa amada, pois eles sentem a sua falta Saúde: Poderá ser afetado(a) por dores musculares.

Poderá ser afetado(a) por dores musculares. Dinheiro: Período caracterizado por dúvidas que podem fazê-lo ser mais contido relativamente aos seus gastos.

Período caracterizado por dúvidas que podem fazê-lo ser mais contido relativamente aos seus gastos. Pensamento positivo: A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros!

A sinceridade domina as minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros! Números da Sorte: 5, 15, 20, 28, 35, 39

Gémeos

Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício

O Dependurado, que significa Sacrifício Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por fazer uma viagem há muito planeada.

Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por fazer uma viagem há muito planeada. Saúde: Atravessa um período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas.

Atravessa um período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas. Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos alcançados.

Poderá, em breve, ver os seus objetivos alcançados. Pensamento positivo: Venço os períodos de sacrifício através da confiança que tenho em mim próprio(a)!

Venço os períodos de sacrifício através da confiança que tenho em mim próprio(a)! Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

Caranguejo

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por pensamentos negativos, melhores tempos virão.

Não se deixe levar por pensamentos negativos, melhores tempos virão. Saúde: Fase de maior tendência para a fadiga. Descanse mais.

Fase de maior tendência para a fadiga. Descanse mais. Dinheiro: Não seja demasiado autoconfiante, pois as situações podem não correr como o previsto.

Não seja demasiado autoconfiante, pois as situações podem não correr como o previsto. Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força.

Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força. Números da Sorte: 3, 9, 15, 18, 27, 29

Leão

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.

O Papa, que significa Sabedoria. Amor: Estará mais confiante e, por isso, encontrará facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações.

Estará mais confiante e, por isso, encontrará facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde: Cuidado com a alimentação que faz, opte por alimentos mais saudáveis e menos calóricos.

Cuidado com a alimentação que faz, opte por alimentos mais saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas perspetivas a este nível, defina cuidadosamente os seus objetivos e empenhe-se na sua concretização.

Boas perspetivas a este nível, defina cuidadosamente os seus objetivos e empenhe-se na sua concretização. Pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira.

Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais sábia conselheira. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

Virgem

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.

10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com que aborda as pessoas e as situações criarão um clima tranquilo na vida sentimental.

A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com que aborda as pessoas e as situações criarão um clima tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num período favorável, mas atenção à tendência para cometer alguns excessos.

Encontra-se num período favorável, mas atenção à tendência para cometer alguns excessos. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado.

Aposte na projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado. Pensamento positivo: A felicidade alegra o meu coração!

A felicidade alegra o meu coração! Números da Sorte: 1, 9, 11, 28, 31, 34

Balança

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas oportunidades para o compromisso afetivo. Poderá encontrar um novo amor ou solidificar o relacionamento atual.

Surgirão ótimas oportunidades para o compromisso afetivo. Poderá encontrar um novo amor ou solidificar o relacionamento atual. Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto(a), seja mais otimista!

Possíveis problemas no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto(a), seja mais otimista! Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou poderá sofrer alguns enganos.

Não confie demasiado nos outros ou poderá sofrer alguns enganos. Pensamento positivo: Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora.

Quando a tristeza bate à minha porta, peço ao meu Anjo da Guarda que a mande embora. Números da Sorte: 8, 16, 33, 38, 42, 46

Escorpião

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Viverá momentos de grande harmonia familiar e sentimental.

Viverá momentos de grande harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não terá motivos de preocupação.

Não terá motivos de preocupação. Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objetivos.

Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objetivos. Pensamento positivo: Graças ao meu esforço e confiança em mim próprio consigo vencer todos os obstáculos.

Graças ao meu esforço e confiança em mim próprio consigo vencer todos os obstáculos. Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

Sagitário

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Uma paixão recente poderá acabar, mas não se preocupe, pois haverá ótimas novidades a nível afetivo no futuro.

Uma paixão recente poderá acabar, mas não se preocupe, pois haverá ótimas novidades a nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade.

Gozará de grande vitalidade. Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar um novo projeto, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências.

Siga os conselhos de peritos antes de iniciar um novo projeto, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências. Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será! Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

Capricórnio

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e pense bem antes de assumir uma relação.

Não confunda os seus sentimentos e pense bem antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá ser mais equilibrada.

A sua alimentação deverá ser mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda nas compras, não está no momento indicado para fazer despesas.

Não se exceda nas compras, não está no momento indicado para fazer despesas. Pensamento positivo: Graças ao meu espírito de iniciativa alcanço aquilo que desejo.

Graças ao meu espírito de iniciativa alcanço aquilo que desejo. Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

Aquário

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.

A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam da sua relação afetiva, cultive-as constantemente.

Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam da sua relação afetiva, cultive-as constantemente. Saúde: Poderá sofrer de dores de rins.

Poderá sofrer de dores de rins. Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas, mas tudo se resolverá.

É provável que tenha de enfrentar alguns problemas, mas tudo se resolverá. Pensamento positivo: Tenho força para superar todos os desafios.

Tenho força para superar todos os desafios. Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

Peixes

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.

O Imperador, que significa Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus familiares mais próximos.

Visite com maior regularidade os seus familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer com dores de pernas e musculares.

Poderá sofrer com dores de pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, planifique bem as suas despesas.

Cuidado com os gastos inesperados, planifique bem as suas despesas. Pensamento positivo: Sei que consigo concretizar os meus objetivos!

Sei que consigo concretizar os meus objetivos! Números da Sorte: 2, 25, 29, 30, 34, 42

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.