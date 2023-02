A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Maria Helena

Horóscopo semanal de 12 a 18 de fevereiro

Carneiro

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.

9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Aprenda a dar mais de si aos outros!

Aprenda a dar mais de si aos outros! Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele lhe pede.

O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos.

Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos. Pensamento positivo: Eu acredito nos meus sonhos!

Eu acredito nos meus sonhos! Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Touro

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Haverá um clima romântico intenso na sua relação afetiva.

Haverá um clima romântico intenso na sua relação afetiva. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress . Aprenda a relaxar.

Atravessa uma fase de nervosismo e . Aprenda a relaxar. Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente.

Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. Pensamento positivo: Sou sincero, e isso tranquiliza o meu coração.

Sou sincero, e isso tranquiliza o meu coração. Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Gémeos

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático. Amor: Quebre a rotina com a pessoa amada.

Quebre a rotina com a pessoa amada. Saúde: Não se esforce demasiado, pense mais em si.

Não se esforce demasiado, pense mais em si. Dinheiro: Está favorecido e por isso as suas ideias serão bem acolhidas.

Está favorecido e por isso as suas ideias serão bem acolhidas. Pensamento positivo: Acredito que há uma estrela que olha por mim!

Acredito que há uma estrela que olha por mim! Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Caranguejo

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso.

O Carro, que significa Sucesso. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja mais compreensivo(a).

Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja mais compreensivo(a). Saúde: Poderá estar sujeito a maior pressão. Mantenha a calma.

Poderá estar sujeito a maior pressão. Mantenha a calma. Dinheiro: Terá de controlar as mudanças de humor para que elas não interfiram no seu trabalho.

Terá de controlar as mudanças de humor para que elas não interfiram no seu trabalho. Pensamento positivo: Dedico-me às pessoas que amo.

Dedico-me às pessoas que amo. Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Leão

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Liberte-se de tudo o que o prejudica e que está a mais dentro de si.

Liberte-se de tudo o que o prejudica e que está a mais dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo.

Atravessa uma fase equilibrada neste campo. Dinheiro: As suas capacidades poderão trazer-lhe bons resultados no trabalho.

As suas capacidades poderão trazer-lhe bons resultados no trabalho. Pensamento positivo: Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas.

Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas. Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Virgem

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.

5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com as pequenas atribulações diárias.

Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com as pequenas atribulações diárias. Saúde: Pratique exercício físico para relaxar.

Pratique exercício físico para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.

Deixe os seus investimentos darem frutos. Pensamento positivo: O sucesso espera por mim, porque eu mereço!

O sucesso espera por mim, porque eu mereço! Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Balança

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas.

O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: É provável que atravesse um período um pouco conturbado. Viva de uma forma sábia.

É provável que atravesse um período um pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das suas energias, pois poderá ficar exausto(a).

Não abuse da sua vitalidade e das suas energias, pois poderá ficar exausto(a). Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar.

Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. Pensamento positivo: Acredito nos meus projetos, sei que mereço ser bem-sucedido(a)!

Acredito nos meus projetos, sei que mereço ser bem-sucedido(a)! Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois.

Aproveite bem todos os momentos a dois. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga. Descontraia mais!

Poderá sentir alguma fadiga. Descontraia mais! Dinheiro: Conserve os seus bens materiais com zelo e cuidado.

Conserve os seus bens materiais com zelo e cuidado. Pensamento positivo: Mostro ao Mundo toda a luz que existe em mim.

Mostro ao Mundo toda a luz que existe em mim. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Sagitário

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos.

4 de Ouros, que significa Projetos. Amor: Faça um jantar romântico para a sua cara-metade.

Faça um jantar romântico para a sua cara-metade. Saúde: Evite andar tenso. Aceite os erros dos outros e os seus.

Evite andar tenso. Aceite os erros dos outros e os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido(a) por uma fatura que não esperava.

Poderá ser surpreendido(a) por uma fatura que não esperava. Pensamento positivo: Procuro agir com equilíbrio em todas as situações.

Procuro agir com equilíbrio em todas as situações. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Capricórnio

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.

O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em quem confia verá que se sentirá bem mais leve.

Se partilhar os seus problemas com alguém em quem confia verá que se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas. Relaxe um pouco mais.

Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: Período em que terá segurança financeira.

Período em que terá segurança financeira. Pensamento positivo: Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade!

Construo o meu caminho com otimismo e sinceridade! Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Aquário

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.

3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Organize um convívio em que possa reencontrar os seus amigos, com as devidas distâncias e em segurança.

Organize um convívio em que possa reencontrar os seus amigos, com as devidas distâncias e em segurança. Saúde: Mantenha a calma através da meditação.

Mantenha a calma através da meditação. Dinheiro: Poderá haver mudanças bruscas no seu trabalho.

Poderá haver mudanças bruscas no seu trabalho. Pensamento positivo: Tenho Fé em todos os momentos, mas principalmente nos que me parecem ser mais difíceis.

Tenho Fé em todos os momentos, mas principalmente nos que me parecem ser mais difíceis. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Peixes

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe-se a si próprio(a). Assuma o poder sobre a sua vida.

Deixe de lado as mágoas e perdoe-se a si próprio(a). Assuma o poder sobre a sua vida. Saúde: Tendência para problemas de memória. Coma frutos secos, fazem muito bem ao cérebro.

Tendência para problemas de memória. Coma frutos secos, fazem muito bem ao cérebro. Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o barco afundar-se.

Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o barco afundar-se. Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será! Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

