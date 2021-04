Várias festas e eventos já foram anulados para este ano devido à covid-19.

Haverá Schueberfouer este ano?

Susy MARTINS Várias festas e eventos já foram anulados para este ano devido à covid-19.

A pandemia da covid-19 voltou a anular várias festas e eventos no Luxemburgo, como a procissão de 13 de maio. No entanto, ainda não se sabe o que vai acontecer com a maior feira popular do país, a Schueberfouer.

Segundo escreve esta quarta-feira a revista Paperjam, os feirantes fixaram a data limite para obter uma resposta das autoridades luxemburguesas a 1 de julho, de forma a terem uma margem de manobra. Os organizadores querem saber com o que contar: se a feira será anulada ou se vai ser mantida e sob que moldes, mas as previsões não são otimistas para os feirantes.

Em declarações à publicação o Presidente da Federação do setor, Charles Hary, mostrou-se apreensivo quanto à situação sanitária no país e à realização do evento que assinala o fim do verão. Apesar de só acontecer daqui a uns meses, Hary considera muito provável que os gestos barreira ainda sejam uma realidade, o que poderia alterar a configuração do evento que atrai todos os anos cerca de dois milhões de visitantes. A aceleração da vacinação no país, é segundo o dirigente, a única esperança.

Cancelada procissão de 13 de maio ao Santuário de Nossa Senhora em Wiltz À semelhança de 2020, há outros eventos cancelados este ano. Saiba quais.

O setor vive dias difíceis com a paralisação quase total devido à pandemia e o cancelamento de grande parte dos eventos desde 2020. E mesmo as ajudas do Estado que atribuiu 10 mil euros a cada família de feirantes do país (em duas tranches) não serão suficientes para reverter os danos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.