Há cinco novas rotas para conhecer o Luxemburgo de bicicleta este verão

Ana Patrícia CARDOSO

Após o sucesso da edição de 2021, que contou com 20 mil participantes, a terceira edição do 'Vëlosummer' vai acontecer de 30 de julho a 28 de agosto.

Neste ano, vão participar 56 municípios, em 11 circuitos turísticos por todo o país, num total de mais de 450 quilómetros de ciclovias.

Em relação ao ano passado, esta iniciativa de verão vai contar com cinco novos circuitos.

Ao apresentar as onze rotas e as ofertas associadas de turismo, o ministro da Mobilidade, François Bausch, referiu a vontade do Governo em aumentar o uso da bicicleta no país. De 2%, em 2017 , o objetivo é chegar a 11% em 2035, "um objetivo alcançável", disse Bausch, "principalmente por causa das muitas distâncias curtas do Luxemburgo".

Rotas permanentes da Velosummer 2022:



- "Mam Jhangeli bäi d'Maus Kätti" , uma rota circular que começa na piscina em Remich, que percorre mais de 24 quilômetros por quatro comunidades

- O circuito "Syrean Uelzechtdall Tour" também está aberto e percorre mais de 60 quilômetros de Pfaffenthal via Hesperingen para Syren, Sandweiler, Schuttringen, Niederanven e Senningerberg e de volta à cidade

- “Family Tour in the South” de 14 quilômetros entre Dudelange e Bettembourg permanecerá em vigor durante todo o mês de agosto. O centro de Dudelange também estará livre de carros durante a campanha

- "City Tour", ao longo de 22 quilômetros pela capital e Hesperingen.

Para mais informação sobre as rotas que só estão disponíveis ao fim-de-semana ou o mapa de todos os circuitos, entre outros dados, é possível consultar o site oficial e na aplicação "Visit Luxembourg".

