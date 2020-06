A nova edição da bíblia gastronómica dedicada às principais cidades da Europa inclui paladares requintados do Grão-Ducado. Veja quais são os restaurantes eleitos.

Guia Michelin. Luxemburgo apresenta quatro restaurantes estrelados

Paula SANTOS FERREIRA

Chama-se 'MICHELIN Guide Main Cities of Europe 2020' e foi apresentado no final da semana, com pompa e circunstância. Na gastronomia o desconfinamento já está a acontecer e os chefs e seus restaurantes querem voltar a ter casa composta e ver a satisfação dos seus clientes após degustarem a sua refeição.

No Guia Michelin incluem-se os paladares mais requintados, mesmo que sejam os mais originais. Tudo tem de estar excelente. Quanto melhor, mais estrelas.

Os melhores do Luxemburgo na Europa

Nesta edição 2020 da bíblia da gastronomia destinada à Europa, o Luxemburgo está presente com quatro restaurantes, todos com uma estrela. São eles: o 'Mosconi', 'Les Jardins d'Anaïs', 'Clairefontaine' e 'La Cristallerie'. Todos eles na capital, claro.

Sem surpresa, são os mesmos que constam do Guia Michelin 2020, o principal e que inclui todo o planeta, apresentado em novembro passado.



Nove restaurantes Michelin



Na edição deste ano, apenas 'Ma Langue Sourit', em Moutfort, mantém as duas estrelas, no Grão-Ducado. Já aquele que é considerado um dos restaurante mais belos do país, o 'Mosconi' perdeu uma das estrelas, em 2019 tinha duas estrelas ficando agora apenas com uma estrela.

Contudo, além destes quatro restaurantes, foram eleitos outras cozinhas requintadas do país com direito a estrelas que o país oferece, o 'La Distillerie', em Bourglinster, o 'Guillou Campagne', em Schouweiler, o 'Fani', em Roeser, e 'Léa Linster, em Frisange.

