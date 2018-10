O Contacto saiu à rua para saber que lojas aderiram ao Dia dos Casacos, o "Mantelsonndeg". Para carteiras recheadas e parcas, há muito por onde escolher.

Guia de compras para o Dia dos Casacos

O Contacto saiu à rua para saber que lojas aderiram ao Dia dos Casacos, o "Mantelsonndeg". Para carteiras recheadas e parcas, há muito por onde escolher.

A habitual tradição do "Mantelsonndeg" ("Domingo dos Casacos") regressa este fim de semana ao Luxemburgo. O "Domingo dos Casacos" antecede o Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro. Mas na verdade, esta é, cada vez mais, mais uma desculpa para renovar o guarda-roupa. Algo que começa a fazer sentido, agora que as temperaturas no Grão-Ducado começam gradualmente a descer.



Centenas de lojas já se aliaram ao evento a partir desta sexta-feira. No domingo, os estabelecimentos estarão abertos entre as 14h e as 18h. Fizemos uma ronda pela zona comercial da cidade para saber que lojas aderiram ao "Mantelsonndeg". E sim, há muito por onde escolher, entre kispos e sobretudos, para carteiras recheadas e parcas, e para senhoras, homens ou para a pequenada.



Na Avenue de la Gare, as opções são vantajosas para quem pretende um casaco quente sem comprometer o orçamento mensal. A cadeia H&M oferece 30% de desconto em artigos selecionados, sobretudo casacos, para homens, mulheres e crianças, incluindo a submarca Divided. Para todos os vários grupos e sexos, a seleção vai desde kispos e casacos almofadados pelo joelho a sobretudos de fazenda. Por exemplo, com 30% de desconto, um casaco de 50 euros custará 35 euros. Para crianças, um kispo já com 30% de desconto pode custar entre 21 e 30 euros. Se procura algo mais refinado, na Esprit todos os casacos terão 20% de desconto, sendo que o preço médio ronda os 130 euros. No mesmo segmento, a portuguesa Salsa tem 15% de desconto em todos os casacos para eles e para elas, sendo que os preços iniciais podem oscilar entre 130 e 160 euros. Na Springfield, os homens têm 20% de desconto em todos os casacos.



Subindo à Place d'Armes, a oferta tende a ficar mais requintada. A Massimo Dutti tem uma pequena seleção de sobretudos e kispos a 30%. Por exemplo, um sobretudo amarelo de fazenda que achámos um must desce de 249 para 169 euros.



Na River Woods, Tommy Hilfiger e Lacoste, todos os artigos têm 10% de desconto. Para as admiradoras do estilo clean e artístico da COS, a marca oferece 10% de desconto em qualquer compra. Para os mais alternativos, na cop.copine todos os casacos têm 15% de desconto. Alerta: para um bom sobretudo os preços oscilam entre os 240 e 360 euros. Na porta ao lado, a ba&sh, ao estilo parisiense, oferece 10% de desconto em todos os casacos da nova coleção. Melhor ainda: a loja terá ainda à venda artigos de coleções anteriores, com descontos entre os 30 e 50%.



Todos os casacos na Adolfo Dominguez têm 15% de desconto, sendo que os preços da marca espanhola de luxo podem variar entre os 200 e 450, com algumas a ir mais longe. Se a qualidade for tudo para si, um casaco que custaria 450 passará a custar 382 euros. Se estiver mesmo com "ganas" de cometer uma loucura, a britânica Paul Smith tem descontos de 10% em todos os casacos, exceto blazers. Mas prepare-se para desembolsar mais de mil euros.



Ainda na Place d'Armes, o "Mantelsonndeg" é praticamente inexistente na mais acessível Zara. Dois ou três modelos básicos de sobretudos que deixam dúvidas quanto à capacidade de aconchego. Ainda assim, são 29,90, já com o desconto.



