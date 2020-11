Guilhaume do Luxemburgo completa esta quarta-feira 39 anos. Este ano foi pai pela primeira vez do pequeno Charles.

Grão-Duque Herdeiro celebra 39 anos

A família real está em festa. Esta quarta-feira, 11 de novembro, o filho mais velho do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa está de parabéns. Guillaume do Luxemburgo, o Grão-Duque Herdeiro e Príncipe do Luxemburgo, Príncipe de Nassau e Bourbon-Parma nasceu em 1981 na maternidade Grande-Duchesse-Charlotte no Luxemburgo.

Desde cedo que o seu futuro é planeado para o dia em que assumirá o trono grão-ducal. O futuro chefe de Estado recebeu treino militar na Royal Academy (armada britânica) em Sandhurst. Após estudar política internacional no Reino Unido, Guillaume continuou os estudos em França e em 2009 obteve a licenciatura com distinção em Literatura e Ciências Políticas na Universidade de Angers, em França.



Casou com a belga Stéphanie Marie Claudine de Lannoy a 20 de outubro de 2012. A Grã-Duquesa Herdeira nasceu em 18 de fevereiro de 1984, em Renaix, na Bélgica, e é a oitava e última filha dos condes belgas de Lanoy.

Pai pela primeira vez em plena pandemia



A 1o de maio deste ano, Guillaume viu nascer o seu primeiro filho, o príncipe Charles, momento que considerou ser uma "mensagem de esperança" em pelo confinamento devido à crise pandémica no país. Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume é o segundo na ordem de sucessão ao trono luxemburguês, depois do pai. Veja a galeria de fotos:

