Grão-Duque Henri celebra 68 anos este domingo

Também o filho mais novo do casal grão-ducal, o príncipe Sébastien, está de parabéns.

O dia 16 de abril é sempre uma data duplamente especial no palácio grão-ducal. Nesta data comemoram-se os aniversários do chefe de Estado do Luxemburgo e do mais novo dos seus cinco filhos. Este domingo, o Grão-Duque Henri festeja o seu 68.º aniversário e o príncipe Sébastien sopra 31 velas.

O Grão-Duque Henri nasceu a 16 de abril de 1955 no Château de Betzdorf e é o filho mais velho do Grão-Duque Jean do Luxemburgo e da Princesa Joséphine-Charlotte da Bélgica, sendo primo direito do rei Filipe da Bélgica.

Formou-se em Ciência Política na Universidade de Genebra, na Suíça, onde conheceu a plebeia cubana Maria Teresa Mestre y Batista, com quem viria a casar-se em fevereiro de 1981.

O casal grão-ducal teve cinco filhos: Guillaume, o Grão-Duque Herdeiro, nascido a 11 de novembro de 1981; Félix, nascido a 3 de junho de 1984; Louis, nascido a 3 de agosto de 1986; Alexandra, nascida em 16 de fevereiro de 1991 e Sébastien, nascido a 16 de abril de 1992.

O sangue português do Grão-Duque

Henri ascendeu ao trono a 7 de outubro de 2000, na sequência da abdicação do pai. O seu reinado tem sido marcado por um especial apreço pelos portugueses radicados no Luxemburgo, não só pela relevância da comunidade lusa no Grão-Ducado, mas pelo sangue português que corre nas veias do chefe de Estado.

A sua bisavó paterna, Maria Ana de Bragança, Grã-Duquesa do Luxemburgo entre 1905 e 1912, era filha do rei D. Miguel I de Portugal. Do lado paterno, também Maria Antónia de Bragança foi sua bisavó, já que a filha mais nova do rei D. Miguel era a mãe do príncipe Félix, consorte da Grã-Duquesa Charlotte.

Do lado materno o sangue português foi herdado da sua trisavó, Maria José de Bragança, pretendente ao estatuto de infanta de Portugal e Duquesa da Baviera por casamento.

