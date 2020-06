Henri foi acompanhado pela ministra da Saúde.

Grão-Duque agradece a profissionais de saúde

O Grão-Duque Henri visitou esta quinta-feira de manhã o Centro Hospitalar do Luxemburgo, em Strassen, acompanhado da ministra da Saúde, Paulette Lenert. A visita teve como objetivo conhecer melhor o trabalho dos profissionais de Saúde durante a pandemia e agradecer o esforço feito por médicos, enfermeiros e outros funcionários na luta contra a covid-19, refere o Palácio grão-ducal numa nota enviada às redações.



Enfermeiros do Luxemburgo. Os novos heróis ou os eternos desvalorizados? A imagem errada que o Luxemburgo tem deles contribui para que os jovens não queiram a profissão. A falta do grau de bacharelato também os afasta.

Os enfermeiros têm sido uns dos heróis de máscara da pandemia da covid-19, com homenagens de palmas e manifestações de agradecimento das populações pelo mundo, entre elas as do Luxemburgo. Para estes profissionais do Grão-Ducado, o agradecimento, por de repente, serem alvo de tanto apreço é redobrado, pelo facto de há muito se sentirem "desvalorizados" pela população e pelo Governo. O que leva a que os jovens não se sintam atraídos pela profissão (ver caixa ao lado).

