Grão-Ducado. Príncipe Félix comemora o 36º aniversário

O Príncipe Félix, segundo filho do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa do Luxemburgo, celebra esta quarta-feira o seu 36º aniversário.

Félix Léopold Marie Guillaume do Luxemburgo nasceu a 3 de junho de 1984 na Maternité Grande-Duchesse Charlotte, no Luxemburgo. É irmão do Príncipe Guillaume, Grão-Duque Herdeiro, do Príncipe Louis, da Princesa Alexandra e do Príncipe Sébastien.

Com o nome do seu bisavô, o Príncipe Félix de Bourbon-Parma, o aniversariante é o terceiro na ordem de sucessão ao trono. Além disso, o Príncipe detém a categoria de Cavaleiro da Ordem do Leão de Ouro de Nassau.

A 13 de dezembro de 2012, anunciou o noivado com Mademoiselle Claire Lademacher, casando-se a 21 de setembro do ano seguinte, na Basílica de Sainte Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.





O Príncipe Félix e a Princesa Claire são pais de uma menina e de um menino. A Princesa Amália Gabriela Maria Teresa nasceu na Maternité Grande-Duchesse Charlotte, no Luxemburgo, em 15 de junho de 2014. O príncipe Liam Henri Hartmut nasceu em Genebra, na Clinique Générale-Beaulieu, a 28 de novembro de 2016.

Atualmente, o príncipe Félix vive na Alemanha com a mulher e os dois filhos.

