Grã-Duquesa promove livro de memórias do casamento no sábado

Redação A Grã-Duquesa Maria Teresa vai participar numa nova sessão de autógrafos do seu livro "Un Amour Sovereign" ("Um amor soberano"), no sábado à tarde, no âmbito do evento Bazar International, que decorre durante o fim de semana na Luxexpo, em Kirchberg.

Maria Teresa, de 65 anos, e o jornalista Stéphane Bern, co-autor do livro, já tinham participado noutra sessão, no último sábado, na livraria Ernster, na capital, que contou com dezenas de pessoas e teve um grande sucesso.



O livro, lançado no passado dia 10, traça os 40 anos de casamento do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa, com muitas fotos privadas. O casal conheceu-se quando ambos estudavam em Genebra.

Em cerca de 160 páginas, Maria Teresa, de origem cubana, recorda os 40 anos de casamento, mostra gravações do arquivo privado e revive os primeiros anos enquanto jovem na burguesia luxemburguesa, que lhe era tão estranha.

Além de ser uma oportunidade para dar aos luxemburgueses uma visão mais intimista da sua vida, a Grã-Duquesa, que completou 65 anos em março deste ano, também pretende com este livro "deixar algo belo" para os filhos e netos.

A obra tem tido muito sucesso entre os luxemburgueses, que continuam fascinados com a família real, e também porque a publicação do livro tem sido amplamente divulgada pela comunicação social de outros países, como a França e a Bélgica.

O casal grão-ducal tem cinco filhos: Guilhaume, Félix, Louis, Alexandra e Sébastien.

