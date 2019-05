Maria Teresa do Luxemburgo está de luto pela morte do sogro, o Grão-Duque Jean, cujo funeral se realiza este sábado, 4 de maio.

Grã-Duquesa. "Fui a primeira latina a entrar para uma família real"

Maria Teresa do Luxemburgo vive por estes dias uma grande tristeza pela perda do sogro, o Grão-Duque Jean, cujo funeral se realiza amanhã, dia 4 de maio. Numa entrevista recente à revista espanhola Hola recordou que foi a primeira latina a entrar para uma casa real em todo o mundo e a quarta plebeia a casar-se com um príncipe. Abrindo assim caminho para outras jovens sem sangue azul se tornarem princesas.

Recentemente, dedicou uma mensagem ao Grão-Duque Jean na sua página pessoal, falecido no passado dia 22 de abril. "O meu sogro sempre me apoiou em todas as minhas iniciativas e o seu apoio sempre foi muito importante para mim", escreveu.

Numa entrevista recente à Hola, antes da morte do sogro, a Grã-Duquesa falou sobre a família e os projetos a que se dedica atualmente. "Os meus filhos são os meus 'monumentos', a minha alegria. Para mim e para o meu marido eles representam toda a felicidade", confessou. Os Grão-Duques são pais de cinco filhos: Guilherme, Félix, Louis, Alexandra e Sebástien.

Maria Teresa recordou também como venceu várias barreiras sociais ao entrar para a família real do Grão-Ducado. "Fui a primeira latina a entrar para uma família real e a quarta não pertencente à realeza a casar-me com um membro de uma família real", realçou à publicação. Depois dela, seguiram-se outras latinas como Máxima da Holanda, a princesa Marie Chantal da Grécia, Ângela de Liechtenstein, ou Tatiana Santo Domingo, que se casou com Andrea Casiraghi, filho da princesa Carolina do Mónaco.

Ao mesmo tempo, abriu caminho para que jovens plebeias, se tornassem princesas e rainhas., algo raro há algumas décadas. "Juntamente com Sílvia da Suécia, Sónia da Noruega e Grace do Mónaco, abrimos caminho para todas estas jovens soberanas, que não tiveram de passar pelos mesmos obstáculos que nós para se casarem com um príncipe herdeiro e entrar para uma família real", afirmou.

Aos 63 anos, feitos recentemente, a mulher do Grão-Duque Henri, continua a ser uma mulher muito ativa e empenhada nas causas sociais e humanitárias. É embaixadora da Unesco e da Unicef e desde final de março que está a promover o seu novo projeto contra a violência sexual feminina nas zonas de conflito, o Stand Speak Rise Up.

A importância das iniciativas levadas a cabo pela Grã-Duquesa levaram mesmo a que o Luxemburgo conseguisse contar com a presença de três prémios Nobel da Paz na apresentação do novo projeto. Nadia Murad e Denis Mukwege (2018) e Muhammad Yunus (2016) viajaram propositadamente até ao Grão-Ducado para falarem sobre a realidade preocupante da violência sexual contra as mulheres.

O Grão-Duque Jean foi, aliás, um dos oradores de uma das conferências do evento, tendo dias depois sido internado. Acabaria por falecer no hospital, vítima de pneumonia.

A mulher do Grão-Duque Henri nasceu em Havana, Cuba, numa família abastada da ilha, conhecida pelas suas iniciativas na "filantropia e cultura". "As minhas origens cubanas estão muito ligadas ao lado filantrópico da minha família", frisou, acrescentando que os filhos também são muito ligados à ilha. "Os cinco têm um lado muito quente, têm um ritmo fantástico quando dançam, bom ouvido para a música e cantam muito bem", contou.

Após a Revolução Cubana Maria Teresa e a família instalaram-se em Nova Iorque, nos EUA. Dali foram para Santander, Espanha, e mais tarde viveram também em Genebra, na Suíça. Foi nesta cidade, enquanto aluna universitária que conheceu Henri, na altura seu colega de curso.

Para se casarem tiveram de ter a aprovação do Grão-Duque Jean, conseguida com a ajuda da duquesa Charlotte, avó do príncipe Henri. Casaram-se no Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro de 1981.