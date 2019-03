Maria Teresa tem-se dedicado ao longo dos anos às ações sociais e de solidariedade.

Grã-Duquesa celebra hoje 63 anos

O Grão-Ducado do Luxemburgo está hoje em festa: a Grã-Duquesa, Maria Teresa, celebra hoje 63 anos.

Maria Teresa Mestre Batista-Falla nasceu em Cuba em 1956. Com três anos de idade, esta filha de banqueiros cubanos trocou Havana por Nova Iorque com a família, em Outubro de 1959, após a revolução liderada por Fidel Castro. Em 2016, numa entrevista à AFP, Maria Teresa comentou esses tempos. "[Fidel] não era amigo nem inimigo. Foi a pessoa que causou a saída de toda a minha família da ilha de Cuba. Não foi uma situação fácil", lembrou a mulher do Grão-Duque Henri.

Em 1965, os pais de Maria Teresa instalam-se em Genebra, na Suíça. Foi ali que conheceu o então príncipe Henri do Luxemburgo, quando frequentava o curso de Ciências Políticas. Quando ficou noiva do que viria a ser o seu marido, a 7 de Novembro de 1980, Fidel Castro foi o primeiro a felicitá-la: "A primeira coisa que chegou ao palácio foi um enorme bouquet de rosas vermelhas, acompanhado de uma carta de Fidel Castro com as suas felicitações", contou em entrevista à agência noticiosa France Press (AFP).

Anos depois do seu casamento, a 14 de Fevereiro de 1981, no dia de São Valentim, e já como soberana, depois de Henri ter sucedido ao pai, que abdicou a seu favor em 2000, Maria Teresa encontrou-se com Fidel Castro em Havana, por iniciativa de um primo. No final do ano passado, Maria Teresa congratulou-se com a normalização das relações diplomáticas entre Washington e Havana, e declarou estar "muito feliz pela população cubana, que sofreu durante tantos anos".

Maria Teresa e o Grão-Duque, Henri, têm cinco filhos: o grão-duque herdeiro Guillaume (1981), e os príncipes Félix (1984), Louis (1986), Alexandra (1991) e Sébastien (1992). Hoje, Maria Teresa é também avó de quatro netos: Gabriel (2006) e Noah (2007), filhos dos príncipes Louis e Tessy, e Amalia (2014) e Liam (2016), filha dos príncipes Félix e Claire.

Ao longo dos anos, a Grã-Duquesa tem-se dedicado às causas sociais e de solidariedade. O seu trabalho está exposto numa página de internet que lançou em novembro do ano passado.

Em 1997, Maria Teresa foi nomeada embaixadora da boa vontade da Unesco na luta contra a pobreza, a promoção do microcrédito e a educação das mulheres. Desde 2007 é também Defensora Eminente para as Crianças junto da Unicef (Eminent Advocate for Children), concentrando os seus esforços em ações para apoiar os órfãos com sida e as crianças-soldado.