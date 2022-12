Maria Teresa terá agido de forma abusiva numa altercação com uma trabalhadora, suscitando uma reação do Ministério de Estado.

Corte Grã-Ducal

Grã-Duquesa acusada de maltratar funcionária

Maria Teresa terá agido de forma abusiva numa altercação com uma trabalhadora, suscitando uma reação do Ministério de Estado.

(jt) - A Corte Grã-Ducal parece enfrentar novos problemas relativamente à gestão de pessoal. Segundo revelou o Lëtzebuerger Land, esta sexta-feira, a Grã-Duquesa Maria Teresa terá agido de forma abusiva com uma funcionária. Um porta-voz citado pelo semanário disse que o episódio referido se tratou de um "incidente isolado lamentável e absolutamente inaceitável".

De acordo com o Land, o Ministro de Estado, Xavier Bettel (DP), falou com o marechal da corte, Paul Dühr, sobre o incidente, no início de novembro. Entretanto, o Secretário-Geral do Conselho do Governo e representante do Estado no comité de coordenação da Casa do Grão-Duque foi encarregado do assunto. Ao semanário, Jacques Flies disse que "esta forma de tratar o pessoal é inaceitável", mas afirmou desconhecer os detalhes exatos da altercação.

A minha vida com o Grão-Duque Em entrevista ao Contacto, a Grã-Duquesa revela o segredo do seu amor com Henri, fala da ligação especial com os portugueses e confessa que a vida não é um conto de fadas.

Duas funcionárias abandonaram postos de trabalho

Numa reunião com o pessoal no Castelo de Berg, foi alegadamente assinalado que, desde a criação da Casa do Grão-Duque em outubro de 2020, os funcionários da corte gozam dos mesmos direitos que os "funcionários do Estado". Os superiores seriam, assim, obrigados a "assegurar que qualquer tratamento inaceitável cessará imediatamente".

O artigo publicado no Land mostra, também, que duas funcionárias da Grã-Duquesa se demitiram dos seus postos de trabalho e estão agora a desempenhar outras tarefas na Corte.

No final de janeiro de 2020, um relatório de um antigo alto funcionário, Jeannot Waringo, revelou uma série de irregularidades na Corte e abriu caminho para uma reforma estrutural como consequência. Na sua análise, o diretor de longa data da Inspeção Geral de Finanças salientou sérios problemas de pessoal na Corte, pelos quais culpou em parte a esposa do Grão-Duque Henri.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.