Governo permite "Buergbrennen" com regras

Permissão implica cumprir estritamente as medidas sanitárias em vigor.

O Ministério da Saúde anunciou este sábado que a tradicional festa dos brandons, "Buergbrennen", que tem lugar no fim-de-semana após o Carnaval - a 20 a 21 de fevereiro - é permitida desde que as medidas sanitárias em vigor sejam respeitadas e cumpridas.

Assim, e segundo o comunicado do ministério, nas celebrações terão de se continuar a respeitar os gestos de barreira e continuam a ser proibidos ajuntamentos de mais de 100 pessoas, incluindo crianças independentemente da idade.

Em ajuntamentos de 4 a 10 pessoas, inclusive, as pessoas terão de usar máscara e observar uma distância mínima de 2 metros ente si. Qualquer reunião de entre 11 e 100 pessoas implica, além do uso de máscara, que lhes sejam atribuídos lugares, com uma distância mínima de 2 metros.

O Ministério da Saúde lembra ainda que as atividades ocasionais e paralelas para comer e beber estão proibidas pela lei, alterada de 17 de julho de 2020, no âmbito das medidas para combater a pandemia.

Apesar de permitir os festejos, o ministério aconselha a limitar os contactos interpessoais e as viagens.

