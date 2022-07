Para celebrar o seu 60º aniversário, a companhia luxemburguesa conta agora com um Boeing 737 simbolizando o futuro.

Gostava de voar neste avião da Luxair?

Redação Para celebrar o seu 60º aniversário, a companhia luxemburguesa conta agora com um Boeing 737 simbolizando o futuro.

O leão vermelho ('roude léiw', em luxemburguês), símbolo do Grão-Ducado, transformou-se numa fénix bem colorida e gigante que atravessa agora os céus, imprimida num dos Boeing 737-800 da Luxair.



A obra pertence ao artista luxemburguês Marco Weiten e foi criada para celebrar o 60º aniversário da companhia luxemburguesa, que realizou o primeiro voo a 31 março de 1962, com destino a Paris.

Agora, serão vários os destinos deste Boeing 737-800 que ostenta o leão vermelho transformado em fénix vibrante renascida das cinzas para assinalar mais um aniversário da companhia. A fénix voou pela primeira vez a 28 de junho com destino à ilha de Tenerife, Canárias.

Para Marco Weiten a sua pintura expressa a tradição luxemburguesa, o renascimento, mas também o futuro. "As cores simbolizam as diferentes décadas e unem-se num símbolo luxemburguês forte, o leão vermelho. Ele representa a tradição luxemburguesa, mas aqui ela renasce das cinzas como uma fénix e todas as cores convergem nele, O leão vermelho, símbolo maior do país ergue-se das cinzas como uma fénix, um amanhecer de um futuro fantástico", explica o artista, no comunicado da Luxair.

A cor é vida. "Aos 60 anos de idade, a Luxair está apenas a começar a voar... o futuro é agora", vinca Marco Weiten.

Também Gilles Feith, CEO da Luxair, que realça a beleza da obra vê nesta ave, o "símbolo da ansiada viagem da Luxair em direção a um futuro promissor". Esta é essa a mensagem positiva Gilles Feith deseja que "toque os corações" de todos quantos viajem no avião ou o vejam nos destinos para onde voa.

Marco Weiten foi, este ano, o artista vencedor do concurso #FlyingIsAnArt Anniversary edition, onde é eleita a melhor obra para ilustrar um dos seus aviões a cada aniversário. Esta é a terceira edição do concurso que convida os artistas a expressar a sua visão futura da companhia luxemburguesa, em que a tela é um dos seus aviões.

Luxair estreia duas obras de arte voadoras "A Luxair criou a primeira galeria de arte voadora no Luxemburgo", afirma a empresa numa nota divulgada à imprensa.

Em abril, uma pré-seleção realizada entre o pessoal da Luxair elegeu as 11 melhores pinturas candidatas. Em maio, um júri composto por profissionais de arte e pelos gestores da companhia aérea decidiu que a fénix de Marco Weiten iria voar durante este ano.

