A nova legislação fez aumentar os pedidos. Conheça as principais razões para a mudança de nome ou apelido.

Lei

Gostava de mudar de nome? Quase mil já o fizeram no Luxemburgo

Redação A nova legislação sobre a alteração do nome ou apelido, em vigor desde 2021, fez aumentar os pedidos. Conheça as principais razões para a mudança de nome ou apelido.

Há quem passe uma vida sem gostar do seu nome ou com um apelido que lhe traz más memórias. E depois há quem tente resolver o problema uma vez que no Grão-Ducado existe uma lei que o permite fazer, de forma gratuita, e que desde 2021 veio simplificar o processo.

No Luxemburgo, 2049 pessoas pediram para alterar o seu nome ou apelido nos últimos cinco anos. Destas, 995 conseguiram autorização pra o fazer. Os dados foram revelados pela ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar hoje publicada.

Há um fator importante nesta procuraa de alteração do nome: com a entrada em vigor da nova legislação, a 1 janeiro de 2021, mais que duplicaram os pedidos.

Entre 2018 e 2020 houve 686 pedidos ainda sob vigência da anterior legislação. A partir de 2021 e até 2022, já com a nova lei em vigor, 1363 residentes apresentaram um pedido para modificar o seu nome, informou a ministra da Justiça na resposta à questão parlamentar do deputado Mars Di Bartolomeo, da LSAP.

De salientar que nem todos os residentes no Luxemburgo podem realizar tal pedido. De acordo com a legislação, apenas os cidadãos de nacionalidade luxemburguesa, ou quem tenha obtido a nacionalidade luxemburguesa, os apátridas e os residentes com estatuto de refugiado estão abrangidos pela possibilidade de alterar o nome ou apelidos. Os residentes de nacionalidade estrangeira terão de fazer o pedido no seu país de origem.

As razões para mudar de nome

Quais as principais razões que levam ao desejo de ter um nome diferente? A eliminação de um ou mais nomes próprios ou componentes do nome é o principal motivo, de acordo com Sam Tanson.

O desejo de incluir mais um apelido, e a adaptação do nome próprio ou apelido aos seus correspondentes no Luxemburgo, são a segunda e terceira razão, respetivamente. Mas também há a situação contrária, e que surge em quinto lugar: quem deseje alterar o nome próprio, registado num idioma do Luxemburgo, para o "nome legítimo no estrangeiro".

A atribuição de um ou mais nomes próprios pelos quais o requerente é conhecido na vida quotidiana é a quarta razão mais comum para pedir a alteração do nome, entre todos os pedidos feitos.

A exclusão de um apelido familiar, devido à ausência de contacto com o progenitor ao qual pertence, é a sexta causa mais comum.

Recurso para os pedidos não aceites

Caso o pedido de alteração do nome ou apelido seja recusado, o requerente pode recorrer da decisão, também de forma gratuita. Nos últimos cinco anos, quatro recursos foram apresentados após a recusa ao primeiro pedido, tendo três apelos tido sucesso, contra uma recusa confirmada, indica a ministra da Justiça. Houve ainda um apelo que seguiu para o Tribunal Administrativo, e onde se chegou a um acordo.

Com a nova lei, o pedido para alteração do nome pode ser feito através de uma carta enviada à ministra da Justiça, pelo próprio ou por um advogado que o represente. O pedido pode aindaa ser realizado ou online, através do MyGuichet.lu (clique aqui para todas as informações).



