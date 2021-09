Os meses de outono são a altura ideal para começar a preparar-se para o frio.

Viver 3 min.

Hábitos alimentares

Gengibre, marmelos e curcuma. Dicas para preparar o corpo para o inverno

Ana Patrícia CARDOSO Os meses de outono são a altura ideal para começar a preparar-se para o frio.

O verão passou rápido e a chegada do outono foi celebrada a semana passada. Os meses outonais até ao frio intenso do inverno são ideais para fazer a transição dos hábitos típicos de verão para os dias mais frios. Sobretudo, em relação à alimentação.

Tâmara Castelo, referência em Portugal nas áreas de Medicina Tradicional Chinesa e Homeopatia, deixa algumas dicas de como preparar o corpo para o que aí vem e deixa ainda duas receitas práticas para todos os dias. São saborosas e o corpo agradece.

Os meses de setembro e outubro, "são os meses perfeitos para começarmos a preparar o nosso corpo para os meses do fim de ano. Esta é a altura para fortalecermos o nosso sistema imunitário e garantirmos as defesas e preparação do nosso organismo para enfrentarmos os vírus típicos do inverno", afirma a especialista, sem deixar escapar que, ainda assim, "é fundamental termos bons hábitos alimentares e um estilo de vida saudável ao longo de todo o ano mas quando isso não acontece devemos então aproveitar estes meses para darmos um 'boost' de energia ao corpo e desintoxicar o organismo", de todos aqueles estragos das férias de verão.

Com a correria do dia-a-dia, nem todas as refeições têm todos componentes desejados, mas o ideal é procurar o mais possível "manter alimentação equilibrada", uma vez que "os alicerces para um sistema imunitário eficiente sustentam-se, na sua maior parte, na alimentação". Mas como se aplica essa premissa nas escolhas do diárias? "Apostando em verdadeiras fontes de vitaminas e nutrientes e garantir nas nossas refeições alimentos como abóbora, legumes de rama verde, batata-doce, romã e marmelos", sugere Tâmara. Procurar alimentos sazonais é não só uma forma mais sustentável de alimentação, mas também poderá garantir a frescura dos mesmos.

Outra coisa que não pode faltar - e o tempo já começa a exigir - é um chá diário. "Beber um chá de gengibre e curcuma! Estes dois ingredientes juntos, fazem maravilhas pelo nosso sistema imunitário", garante.

No espectro oposto, há que passar ao lado de tentações muito prejudiciais ao corpo, sobretudo numa fase mais sedentária como será o inverno. "Os açúcares, o excesso de sal, as bebidas alcoólicas, os refrigerantes, o café, alimentos processados, lacticínios, alimentos com glúten" devem ficar fora do prato, explica a especialista, adiantando ainda que "neste último caso, principalmente se a pessoa sofrer de insónias, de problemas menstruais, de dilatação abdominal, se tiver algum tipo de desequilíbrio intestinal como diarreia ou obstipação".

Manter uma atividade física regular, procurar dormir as horas necessárias para o descanso do corpo são dicas que valem também para esta altura do ano.

No livro "Comer Sem Culpa", Tâmara Castelo publicou algumas receitas práticas que ajudam a sentir-se com mais energia. Deixa aqui duas que podem passar a fazer parte da rotina diária e que ajudam a manter o corpo saudável. "A primeira, um batido Boost Imunitário onde só tem que colocar todos os ingredientes dentro da liquidificadora, acertar a textura com água e está pronto. A segunda, a minha receita de Aveia Overnight, que podem preparar no dia anterior para comerem logo pela manhã no dia seguinte".

Receitas:

Batido Boost Imunitário

- 1 colher de café de Camu

- 1 colher de sobremesa de bagas Goji

- Raspa de gengibre fresco

- 180 ml de bebida de amêndoa

- Sumo de 1 laranja1/2 banana

Modo de preparação: Liquidifique todos os ingredientes, se necessário acrescente água até obter uma textura cremosa. Esta receita é para dois copos. O meu conselho é que faça sempre na hora que vai consumir.

Aveia Overnight

- 4 colheres de sopa de aveia sem glúten

- 150 ml de bebida de arroz

- 1 colher de sopa de sementes de chia

- 1 colher d xarope de agave

- 1 colher de sobremesa de maca ou ashwagandha (superalimentos)

- Uma fruta Sumo de fruta à escolha para colocar na base

Modo de preparação: Numa taça, coloque a aveia, a bebida de arroz e as sementes de chia e mexa bem. Junte o xarope de agave e o superalimento que escolheu e misture. Reserve durante alguns minutos para ganhar consistência. Num recipiente como um copo, coloque o sumo da fruta e faça camadas alternadas entre a mistura da aveia e a fruta que escolheu. Coloque no frigorífico e retire no dia seguinte de manhã. Pode adicionar sementes e frutas frescas no topo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.