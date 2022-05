Jules e Marcel nasceram em Hettange-Grande e Thionville, respetivamente, com pouco mais de uma hora de intervalo.

Grand Est

Gémeos nascem a 10 quilómetros de distância um do outro

Redação Chloé e Victor tiveram uma aventura inusitada na passada quinta-feira com o nascimento dos filhos, Jules e Marcel, que aconteceu antes do tempo e com pouco mais de uma hora de intervalo, em Hettange-Grande e Thionville.

Na manhã de quinta-feira, o casal, que vive em Metz, pegou no filho León, de 22 meses, e foi até à casa de um fotógrafo em Hettage-Grande para eternizar este momento das suas vidas em imagens. O final da gravidez estava apontado para 9 de julho, por isso, foi com surpresa que, a meio da manhã, a mulher começou a ter dores muito fortes. "Tentei levá-la para o hospital mais próximo, mas não consegui", recorda o marido, gestor de empresas na área de IT no Luxemburgo, ao Le Républicain Lorrain.



As águas de Chloé, que é professora da primária, rebentaram em frente ao carro. Então, o casal voltou para casa do fotógrafo e chamou uma ambulância. Os serviços de emergência acorreram prontamente ao local e, às 11h55, Jules decidiu dar o ar da sua graça. Mas o irmão não parecia estar pronto para conhecer o mundo e quis ficar mais um tempo no aconchego da barriga da mãe.

Foi aí que a equipa médica decidiu transferir Chloé para o hospital de Bel-Air, em Thionville, onde Marcel acabaria por nascer, às 13h17. Uma vez que são prematuros, os bebés estão agora em incubadoras, onde ficarão por um período mínimo de duas semanas, mas tanto eles como a mãe se encontram bem.

Victor agradeceu a todos os intervenientes pelo "trabalho formidável" no parto dos gémeos, nomeadamente os organismos públicos, como a CAF (Caisse d'Allocations Familiales, fundo de subsídios de família). "Com gémeos que não nasceram no mesmo lugar, recreio que pensem que estou a inventar uma criança [a mais] para os defraudar", brinca.

