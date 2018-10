"Gault & Millau". E o chef de cozinha de 2019 é... Roberto Fani

O chef de cozinha luxemburguês Roberto Fani foi eleito o chef de 2019 para o guia "Gault & Millau".

O chef de cozinha luxemburguês Roberto Fani foi eleito o chef de 2019 para o guia "Gault & Millau".

O chef de cozinha luxemburguês Roberto Fani foi eleito o chef de 2019 para o "Gault & Millau", um guia gastronómico francês fundado em 1972. O guia destaca a "criatividade da cozinha" de Roberto. O chef é proprietário do restaurante Fani, em Roeser, que recebeu uma estrela Michelin no início de 2018.

5 Camarão cru com ervas frescas e alcaçuz. Foto: Anne Fourney/Wort

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Camarão cru com ervas frescas e alcaçuz. Foto: Anne Fourney/Wort Peixe vermelho, favas secas, alho, óleo e bagas Goji. Foto: Anne Fourney/Wort Bife do lombo cozinhado em azeite a 62 graus. Foto: Anne Fourney/Wort O chocolate é uma das paixões de Roberto Fani. Foto: Anne Fourney O chef fotografado à entrada do seu restaurante. Foto: Lex Kleren/Wort

A próxima edição do guia "Gault & Millau" será lançada a 5 de novembro na Bélgica e no Luxemburgo, e inclui distinções de 114 restaurantes nos dois países. 34 novos estabelecimentos do Grão-Ducado integram o guia gastronómico em 2019. Entre estes, 14 estão incluídos na categoria "Pop". Segundo esta qualificação, nestes lugares é possível consumir apenas um prato de qualidade por menos de 35 euros, em menos de uma hora.

Seis estabelecimentos luxemburgueses estão também na lista dos melhores chocolateiros dos dois países. Em 2017, a distinção de chef do ano foi atribuída a Yann Gastan (Restaurante Oro & Argento, no Sofitel em Kirchberg). Consulte a lista dos premiados de 2019 (em francês):

Chef de l'année :Roberto Fani (Fani à Roeser) Pâtissier de l'année: Lionel Marchand (La Pomme Cannelle) 1er Pop of the Year: Morris Clip (Tempo) Culinary Innovators Restaurant Philosophy Award 2018: René Mathieu (La Distillerie) Sommelier de l’Année: Anthony Masson (Ma Langue Sourit) Hôtesse de l’Année: Jennifer Murgia-Radelet (Restaurant Yves Radelet) Clin d’œil de l’Année: Claude Magnin (Postkutsch) Découverte de l’Année: Hannes Graurock (Le Luxembourg) Personnalité de l'Année: Jean Kircher (Pains & Tradition)







