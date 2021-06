O cancro de pele continua a ser o mais frequente no Luxemburgo, alerta a Fundação Cancro.

Fundação Cancro

Protetores solares gratuitos para prevenir cancro de pele

Susy MARTINS

Com os dias estivais que se sentem agora no país, a Fundação Cancro decidiu lançar uma campanha de prevenção contra o cancro de pele. O organismo colocou dez distribuidores de protetor solar gratuitos, espalhados pelo Grão-Ducado.

Numa altura em que a pandemia ainda domina a atualidade, a Fundação Cancro decidiu distribuir protetores solares em oito comunas, para que o gesto de colocar creme protetor antes e durante a exposição ao sol se torne tão frequente como colocar gel desinfetante nas mãos.

Os distribuidores vão estar à disposição da população até ao mês de setembro e situam-se sobretudo perto de lagos e piscinas, nomeadamente em Esch-sur-Sûre, Grevenmacher, Remich, Remerschen, Weiswampach, Differdange e Hesperange.

Image: Fondation Cancer

Com as medidas sanitárias ainda a serem mais restritivas nos espaços interiores, muitas pessoas preferem reunir-se ao ar livre, o que torna o uso de protetor solar ainda mais importante para prevenir as doenças de pele.

