Um tornado de pequena dimensão foi avistado este domingo ao final da tarde, em Heinerscheid.

Fronteiras

Tornado avistado este domingo no norte do Luxemburgo

Redação Um tornado de pequena dimensão foi avistado este domingo ao final da tarde, em Heinerscheid.

Segundo escreve a RTL, o fenómeno foi capturado por um utilizador no Twitter por volta das 19h15, entre Heinerscheid e Weiswampach.

Veja o vídeo publicado no canal de YouTube do site belga Noodweer Benelux:

O tornado causou danos no pouco que já restava de um castelo em Houffalize, localidade belga perto da fronteira com o Luxemburgo. Segundo um membro da autarquia citado pela RTL belga, pouco resta do monumento, considerado património classificado. "É pior do que um bombardeamento", disse Josette Deville.



Os tornados são um fenómeno cada vez mais frequente no Luxemburgo e nas regiões à volta. No início de junho, um fenómeno semelhante atingiu Hosingen. Mas o maior e mais recente de que há memória é o de agosto de 2019 nas localidades de Pétange, Rodange, Lamadelaine e Bascharage. O tornado foi o mais destrutivo em décadas no Luxemburgo, tendo causado 19 feridos e prejuízos elevados para várias famílias.

