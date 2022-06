Félix é o segundo de cinco filhos do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa.

Fotos. Príncipe Félix celebra 38 anos

Nascido a 3 de junho de 1984, na Maternidade Grã-Duquesa Charlotte, na Cidade do Luxemburgo, o príncipe Félix é o terceiro na linha de sucessão ao trono, depois do seu irmão mais velho, o Grão-Duque Herdeiro Guillaume, e do seu sobrinho, o príncipe Charles.

O segundo filho do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa casou-se em 2013 com Claire Lademacher, desde então princesa do Luxemburgo. O casal tem dois filhos, a princesa Amalia, nascida em 2014, e o príncipe Liam, nascido em 2016.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Félix é o segundo de cinco filhos do casal grão-ducal Félix é o segundo de cinco filhos do casal grão-ducal Félix nasceu a 3 de junho de 1984 Félix e Claire anunciaram o noivado em dezembro de 2012 O príncipe com a mãe, a Grã-Duquesa Maria Teresa Photo: Chris Karaba O casal real assiste ao Te Deum na Festa Nacional em 2016. Foto: Chris Karaba O príncipe Félix e a princesa Claire com a filha Amalia logo após o nascimento do filho Liam, em novembro de 2016. Foto: Corte Grão-Ducal Numa receção no Museu Rodin em Paris durante a visita do casal grão-ducal a Paris: (da esquerda para a direita) Príncipe Robert, Príncipe John, Príncipe Félix e Príncipe Josef-Emanuel do Liechtenstein. Foto: Getty Images/Cour grand-ducale

Desde outubro de 2013, o príncipe Félix e a princesa Claire gerem a propriedade vinícola Château les Crostes, em Lorgues, no sul de França. Em 2016, o casal criou a Young Empire, uma marca de vestuário, mobiliário e decoração para crianças.

Félix tem o mesmo nome do bisavô e é um dos membros mais acarinhados da família grão-ducal. Em 2020, foi o segundo mais votado na lista de Sexiest Royals da revista People, atrás apenas do príncipe Harry.

O príncipe é detentor da Ordem do Leão de Ouro da Casa de Nassau, a mais alta ordem honorífica nacional que é atribuída a membros de casas reais e chefes de Estado por serviços prestados ao país e ao Grão-Duque.

