O benjamim da casa grão-ducal, nascido em 2020, ainda não tinha tido a verdadeira experiência da emblemática feira popular.

Fotos. Príncipe Charles foi à Schueberfoeuer pela primeira vez

Uma ida à emblemática feira popular faz parte da vida quotidiana da maioria dos luxemburgueses. A família Grão-Ducal não é exceção.

Esta terça-feira à hora do almoço, na véspera do final da maior feira popular do Luxemburgo, o casal herdeiro grão-ducal e o filho Charles misturaram-se com os visitantes do Schueberfouer.

O Grão-Duque Herdeiro Guillaume e a sua esposa Stéphanie descobriram as barracas e as atrações, que fizeram as delícias do benjamim da ordem de sucessão ao trono.

20 O casal herdeiro grão-ducal levou o pequeno Charles à Schueberfouer esta terça-feira Foto: Guy Jallay

Charles, nascido a 10 de maio de 2020, ainda não tinha tido a oportunidade de participar numa verdadeira Foeur devido as restrições da pandemia.

Ficou, portanto, ainda mais impressionado com os muitos carrosséis coloridos. Quer se tratasse da "pesca de patos" ou de outras atrações, o pequeno claramente divertiu-se muito.

E depois de tanta ação, a ocasião pedia um típico lanche Schueber, que o pequeno príncipe degustou com grande prazer.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

