Fotos. Príncipe Charles celebra 1° aniversário

Henrique DE BURGO Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume é o primeiro filho do casal e o segundo na linha de sucessão ao trono de Grão-Duque.

O príncipe Charles celebra esta segunda-feira um ano de idade. O filho do Grão-Duque herdeiro Guillaume e da Grã-Duquesa herdeira Stéphanie nasceu no dia 10 de maio, na maternidade Grã-Duquesa Charlotte, na cidade do Luxemburgo.

Momento que o pai, o príncipe Guillaume, considerou ser uma "mensagem de esperança" em pelo confinamento devido à crise pandémica no país. Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume é o primeiro filho do casal e o segundo na linha de sucessão ao trono de Grão-Duque, atrás do seu pai, Guillaume. A Casa do Grão-Duque partilhou algumas fotos de Charles para assinalar o primeiro ano de vida. Veja estas e outra fotos do bebé grão-ducal na galeria abaixo:

O príncipe Charles foi batizado a 19 de setembro de 2020, na abadia Saint-Maurice de Clervaux. O príncipe Louis, seu tio, é o seu padrinho e a condessa Gaëlle de Lannoy, irmã da Grã-Duquesa herdeira, é a sua madrinha.

