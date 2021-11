Fotos. O Natal já brilha na capital

Evento conta com várias animações e eventos até ao início de janeiro. Alguns espaços exigem CovidCheck.

Redação Evento conta com várias animações e eventos até ao início de janeiro. Alguns espaços exigem CovidCheck.

Já é possível visitar o tradicional Mercado de Natal da capital do Luxemburgo e ver as tradicionais iluminações da época. O tradicional evento arrancou na sexta-feira, 19, e vai durar até 2 de janeiro, com espaços espalhados pela cidade. Desde as barraquinhas da Place d'Armes, Place Paris ou Place de la Constitution, à pista de gelo do Kinnekswiss, ou o mercado da Natal para os mais pequenos na rue Notre Dame.

Como habitualmente será possível ver a tradicional iluminação de Natal, desgustar algumas iguarias gastronómicas típicas da quadra, e comprar presentes nas barraquinhas de artesanato local. Será ainda possível ver as vistas da tradicional roda gigante. Há ainda carrosséis para os mais pequenos. Para aceder a alguns espaços será preciso CovidCheck, tal como avançou a autarquia na semana passada.

No entanto, há exceções. No Puits Rouge (chalês dos cidadãos, "Pêche aux canards"), nos carrosséis da Grand-Rue ("Le Chahut des Contes") e da Praça Guillaume II ("Les Rennes Volants"), bem como no comboio mágico na Praça Jan Palach ("Wanterzuch") o acesso é possível sem o CovidCheck. Mas o uso de máscara a partir dos 6 anos de idade é obrigatório.

Toda a programação pode ser consultada no site oficial.



