Fotos. O menu de um astronauta no Espaço? Comida de chef Michelin

Catarina OSÓRIO Juntamente com um dos quatro astronautas que viajam esta quinta-feira até à Estação Espacial Internacional, vai também comida do premiado chef francês Alain Ducasse.

A viagem de Thomas Pasquet, astronauta francês da Agência Espacial Europeia (ESA), que embarca esta quinta-feira a bordo de um foguetão do SpaceX para a Estação Espacial Internacional, vai ter literalmente mais sabor.

Com Pasquet seguem várias refeições preparadas pelo chef francês prestigiado Alain Ducasse, uma delas salmão cozinhado a baixa temperatura com redução de vinagre balsâmico. As refeições foram preparadas pela equipa de Ducasse numa fábrica de conservas no norte de França, onde foram posteriormente embaladas mediante condições de segurança estritas.

16 Salmão cozinhado a baixa temperatura com uma redução de vinagre balsâmico, uma das refeições que vai poder ser degustada pelo astronauta francês Thomas Pesquet. Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Salmão cozinhado a baixa temperatura com uma redução de vinagre balsâmico, uma das refeições que vai poder ser degustada pelo astronauta francês Thomas Pesquet. Foto: AFP AFP Várias latas com refeições em conserva que vão acompanhar Thomas Pesquet. Foto: AFP Da esquerda para a direita, Thomas Pesquet, Megan McArthur, Shane Kimbrough e Akihiko Hoshide que seguem esta quinta-feira para o espaço. Foto: AFP Um dos membros do staff de Ducasse prepara uma sobremesa na fábrica de conservas Henaff em Pouldreuzic, near Brest, França. Foto: AFP Um dos membros do staff de Ducasse prepara uma sobremesa na fábrica de conservas Henaff em Pouldreuzic, near Brest, França. AFP Foto: AFP Uma fotografia autografada por Thomas Pesquet com uma mensagem de agradecimento escrita pelo próprio a toda a equipa que preparou as refeições. Foto: AFP Foto: AFP AFP Foto: AFP French Henaff, diretor da fábrica de conservas francesa onde as refeições foram preparadas e embaladas. Foto: AFP AFP AFP AFP Thomas Pesquet durante uma conferência da Agência Espacial Europeia de antecipação da viagem. Foto: AFP

O astronauta francês da Agência Espacial Europeia (ESA) vai seguir viagem até à Estação Espacial Internacional (ISS) acompanhado de outros três astronautas: dois americanos, Shane Kimbrough e Megan McArthur, e o japonês Akihiko Hoshide na missão intitulada de Crew-2. A descolagem está prevista para esta quinta-feira, 22 de abril às 10h11 GMT (às 12h11 no Luxemburgo), a partir do Centro Espacial Kennedy na Florida, EUA.

Já Ducasse, ingressou no mundo da gastronomia aos 16 anos, no sul de França. Em 2005, tornou-se o primeiro chef com três restaurantes premiados, cada um com três estrelas Michelin ao mesmo tempo. O cozinheiro é dono de 34 restaurantes espalhados por três continentes, em países como França, Reino Unido, Japão, China, EUA, Mónaco, entre outros. Para além da cozinha "responsável e humanista", o chocolate é outra das suas paixões com várias lojas em metrópoles mundiais. O seu império gastronómico inclui ainda escolas de cozinha e negócios ligados ao turismo.

Esta já não é a primeira vez que a comida de chefs de cozinha premiados acompanha Thomas Pasquet ao Espaço. Em 2016, a par com Ducasse, Davide Scabin, Thierry Marx ou Heston Blumenthal criaram um menu de dezasseis refeições onde se incluía por exemplo lagosta da Bretanha, crepes Suzette ou bife bourguignon.

(Com AFP)

