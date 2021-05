A edição deste ano do concurso ficou marcada pelas demonstrações de cariz político, nomeadamente das candidatas da Birmânia e de Singapura.

Viver 10 2 min.

Fotos. Miss Universo 2021 é mexicana

Catarina OSÓRIO A edição deste ano do concurso ficou marcada pelas demonstrações de cariz político, nomeadamente das candidatas da Birmânia e de Singapura.

A Miss México Andrea Meza foi coroada Miss Universo 2021 este domingo à noite nos Estados Unidos. A edição regressou após a pausa em 2020 devido à pandemia da covid-19, e ficou marcada pelas manifestações políticas contra o golpe militar da Birmânia e a discriminação contra os asiáticos.

10 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Olivia Culpo and Mario Lopez os dois apresentadores da cerimónia. Foto: AFP Concurso teve lugar em Hollywood, nos EUA, este domingo à noite. Foto: AFP Zozibini Tunzi, a vencedora aul-africana da edição de 2019. Foto: AFP A vencedora deste ano com a concorrente que arrecadou a coroa em 2019, da África do Sul. Foto: AFP Foto: AFP O cantor Luis Fonsi foi um dos artistas que atuou na cerimónia. Foto: AFP Foto: AFP

Com 26 anos Andrea Meza terminou à frente das finalistas brasileira e peruana num espetáculo apresentado em Hollywood pelos americanos Mario Lopez e Olivia Culpo. No total, a mexicana 'bateu' mais de 70 concorrentes para ganhar o 69º título de Miss Universo, e sucede a Zozibini Tunzi da África do Sul, a vencedora em 2019. A vitória foi decidida por um painel composto por oito mulheres.

A edição deste ano do concurso ficou marcada pelas demonstrações de cariz político das candidatas da Birmânia e Singapura. Em referência ao golpe militar de 1 de fevereiro, a candidata da Birmânia, Thuzar Wint Lwin, denunciou os acontecimentos no seu país que levaram à destituição da antiga líder birmanesa Aung San Suu Kyi e Nobel da Paz em 1991. "O nosso povo está a morrer e a ser atingido pelo exército todos os dias", disse num vídeo divulgado no concurso poucos dias antes da final. Nas imagens Wint Lwin aparecia a participar nos protestos contra o golpe militar. "Gostaria de exortar todos a falar sobre a Birmânia", acrescentou.

Thuzar Wint Lwin ganhou, aliás, o prémio para o traje tradicional mais belo na edição deste ano, onde segurava uma placa com a frase "Reze pela Birmânia". De acordo com o balanço de uma organização não-governamental, pelo menos 796 pessoas foram mortas pelas forças de segurança na Birmânia desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro, e mais de 3.800 pessoas estão detidas.

Outra das concorrentes que aproveitou o concurso para denunciar a discriminação contra os asiáticos foi a Miss Singapura, Bernadette Belle Ong, onde envergou a mensagem"Parar o ódio contra os asiáticos" enquanto vestia uma capa com as cores da bandeira de Singapura. "De que serve esta plataforma se não a posso utilizar para enviar uma forte mensagem de resistência contra os preconceitos e a violência?", escreveu recentemente no Instagram, juntamente com fotos do traje tradicional de Singapura.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.