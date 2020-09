Chama-se CV-19 Essential e vende de tudo, desde higienizadores de telemóveis a purificadores de ar portáteis ou luzes ultravioleta (UV).

Fotos. Loja especializada em covid-19 abre em Nova Iorque

Ana Patrícia CARDOSO Chama-se CV-19 Essential e vende de tudo, desde higienizadores de telemóveis a purificadores de ar portáteis ou luzes ultravioleta (UV).

Há quem veja oportunidade em tudo e, neste caso, até em altura de pandemia pode surgir espaço para um novo negócio. A loja "CV-19 Essential" abriu ao público na passada quarta-feira, numa das ruas movimentadas de Nova Iorque. O conceito é inédito e dirigido a todos, tanto para empresas como para particulares. Objetivo? Proteger da covid-19.

O espaço vende produtos de segurança relacionados com a covid-19, incluindo ge desinfetante, higienizadores de telemóveis, purificadores de ar portáteis ou luzes UV. O público é também encorajado a experimentar o Centro de Experiência Interactiva Zona Segura da loja, onde pode experimentar os gadgets que prometem atenuar a propagação do vírus. Veja as foto :

