A neve chegou ao Luxemburgo, sobretudo no norte do país. As autoridades pedem cautela nas estradas neste domingo.

Viver 7

Frio

Fotos. Já neva no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO A neve chegou ao Luxemburgo, sobretudo no norte do país. As autoridades pedem cautela nas estradas neste domingo.

Já chegou o tempo frio e a paisagem luxemburguesa cobre-se de branco em algumas regiões.

Na sexta-feira à noite, caiu a primeira neve deste ano e o norte do país, sobretudo, é um manto branco a pedir passeios, fotografias e bonecos de neve.

7 O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen O norte do país coberto por neve neste fim de semana . Foto: Claude Windeshausen

Atenção redobrada

A queda da temperatura e a humidade podem levar à formação de gelo nas estradas, neste domingo à noite no Grão-Ducado, avisa o MétéoLux. A névoa e o nevoeiro podem limitar a visibilidade durante a noite. As temperaturas vão manter-se baixas, entre os -1 e 2°C.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.