Veja as fotos dos pequenos príncipes Amália, 8 anos, Liam, 6 anos e Charles, 2 anos, na visita ao zoo de Bettembourg com os avós Henri e Maria Teresa.

Zoo de Bettembourg

Fotos. Grão-Duques levam os netos ao Parque Merveilleux

Quais são os avós que não adoram passear com os netos pequenos, sobretudo, quando o passeio é a visita a um jardim zoológico? Muito raros, certamente.

Claro que para avós monarcas será mais difícil levar os netos a uma visita ao Zoológico, dado não serem cidadãos anónimos. Contudo, tal não se revelou um problema para o casal grão-ducal, Henri e Maria Teresa que, muito recentemente levaram três dos seus netos ao Parque Merveilleux, o Jardim Zoológico de Bettembourg, único do Luxemburgo.

De mãos dadas com os avós, os pequenos príncipes Amália, 8 anos e Liam, 6 anos, filhos do príncipe Félix e da princesa Claire, e o benjamim da família real, o pequeno príncipe Charles, de dois anos, filho dos grão-duques herdeiros, príncipes Guillaume e Stéphanie, passaram umas horas encantados e divertidos com os animais do Parque Merveilleux. Este foi um passeio em família de avós com os netos.

12 O pequeno príncipe Charles dando um bago de uva a um dos amigos pandas vermelhos. Claude Piscitelli

Uma dos momentos mais divertidos foi o "reencontro do príncipe Charles com os seus amigos os pandas vermelhos Nila e Rani, que ele orgulhosamente apresentou aos primos", refere a corte grã-ducal na publicação das fotografias deste passeio.

Um reencontro porque em maio deste ano, o pequenino príncipes, segundo na linha do trono, já tinha visitado o zoo de Bettembourg com os seus pais, numa visita oficial em que participaram também Corinne Cahen, ministra da Família e Lex Delles, ministro do Turismo, e Laurent Zeimet, burgomestre de Bettembourg.

