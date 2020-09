Nasceu no dia 10 de maio de 2020. Foi batizado no passado sábado e esta segunda foi plantada uma árvore em sua homenagem.

Fotos. Governo planta árvore em honra do príncipe Charles do Luxemburgo

O príncipe Charles do Luxemburgo tem a partir desta segunda-feira uma árvore plantada em sua homenagem. Depois do batizado na abadia de Clervaux, no dia 19 de setembro, pelo cardeal do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, esta segunda-feira foi a vez do Governo prestar homenagem ao príncipe Charles, agora com pouco mais de quatro meses de idade.

O Governo, representado pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, e pelo vice-primeiro-ministro, Dan Kersch, plantou esta segunda uma árvore em homenagem ao príncipe, no parque Pescatore, na cidade do Luxemburgo.

Na cerimónia marcaram também presença os pais, o Grão-Duque Herdeiro Guillaume e a princesa Stéphanie, bem como a burgomestre Lydie Polfer e o primeiro vereador da capital, Serge Wilmes.

Segundo na ordem de sucessão no Luxemburgo, depois do seu pai Guilherme, o príncipe Charles nasceu no domingo, dia 10 de maio deste ano.



