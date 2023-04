Não faltaram os tradicionais pássaros de barro com assobios, os "Péchvillercher".

Viver 24

Páscoa

Fotos. 'Émaischen' volta a animar o centro da capital

Maria MONTEIRO Não faltaram os tradicionais pássaros de barro com assobios, os "Péchvillercher".

O Émaischen, tradicional mercado que dá vida à Cidade do Luxemburgo na segunda-feira de Páscoa, voltou para fazer as delícias de miúdos e graúdos.

Ao início desta tarde, já muitas famílias da capital tinham percorrido as dezenas de bancas espalhadas pelas ruas do centro histórico em busca dos emblemáticos "Péchvillercher", pássaros de barro com assobio de várias formas e feitios.

Além destas peças, é possível encontrar todo o tipo de artesanato, nacional e internacional. No mercado, há ainda atuações musicais, barraquinhas de comida e pinturas faciais gratuitas para os mais pequenos.

Veja as imagens:

24 Foto: Laurent BLUM

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM Foto: Laurent BLUM





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.