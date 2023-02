Após uma pausa de dois anos por causa da pandemia da covid-19, o município voltou a entregar-se ao Carnaval este domingo. Veja as imagens da festa.

Viver 68

Carnaval

Fotos. A folia voltou à Cavalgada de Schifflange

Glenn SCHWALLER Após uma pausa de dois anos por causa da pandemia da covid-19, o município voltou a entregar-se ao Carnaval este domingo. Veja as imagens da festa.

Milhares de pessoas voltaram a vestir-se a rigor para o Carnaval em Diekirch e na 32ª edição da Cavalgada de Schifflange ("Schëfflenger Kavalkad").

Após um intervalo de dois anos devido à covid-19, o evento carnavalesco atraiu visitantes e espectadores ao município do sul, criando uma atmosfera de festa.

As condições climáticas estiveram a favor da folia. Apesar do frio e do vento, não choveu durante o dia e o desfile concretizou-se sem precalços.



Este ano, 38 carros alegóricos participaram no desfile. Veja as imagens da festa.



68 Fotos: Claude Piscitelli

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli

(Artigo original publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)







O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.