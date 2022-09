Foi um regresso em grande à Braderie cheia de gente, já sem uso de máscara e com muito convívio.

Fotogaleria. Se falhou a Braderie veja aqui o que perdeu

"Sandálias a dez euros", lança um vendedor num dos stands da Avenue de la Gare, na segunda-feira, na Braderie da capital. Era chegada a hora da primeira grande liquidação 'real' pós-pandemia, com preços baixos e sem uso obrigatório de máscara.



Os comerciantes estavam satisfeitos e os visitantes também. Marc Haentges, dono de uma famosa loja de roupa de desporto tinha um stand na entrada de Groussgaas, perto da Roude Pëtz: "Esta é uma grande oportunidade para nós", explicou o vendedor recordando que a sua última presença na feira tinha sido há sete anos atrás.

Mas, este ano, a associação comercial contactou-o porque havia um stand disponível. E, no final da manhã desta segunda-feira, Marc Haentges estava satisfeito com a afluência de clientes. "Chegámos muito cedo e já havia também muita gente desde muito cedo", disse. Uma afluência que se manteve durante o dia todo.

12 Assim foi a Braderie 2022, na segunda-feira na capital. Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Assim foi a Braderie 2022, na segunda-feira na capital. Chris Karaba Atividade principal do dia: tirar a carteira para comprar. Photos: Chris Karaba Na Al Avenue no bairro da Gare. Photos: Chris Karaba Nas ruas, os stands vendiam principalmente vestuário. Photos: Chris Karaba A Roda da Fortuna teve muita atividade. Photos: Chris Karaba A procura paciente pelo que mais agrada. Photos: Chris Karaba Esta família de quatro da capital faz da Braderie um passeio de bicicleta. Photos: Chris Karaba O importante é encontrar o tamanho certo. Photos: Chris Karaba Michel Mossong, de Bereldange, vem à Braderie há 50 anos. Photos: Chris Karaba Ambiente da Braderie. Photos: Chris Karaba A procura por um bom calçado. Photos: Chris Karaba As roupas com preços muito convidativos. Photos: Chris Karaba

Um dia de liquidação de preços, mas onde não se vai apenas para fazer compras. Muitos visitantes gostam também do convívio que a feira proporciona. "Encontra-se amigos e conhecidos, há sempre alguma coisa a acontecer", afirmou um visitante que todos os anos ali vai com a família.

"Às vezes, encontramos algo que queremos comprar", vinca o pai de família salientando, no entanto, que já não param em todo o lado, como antigamente. Agora prestam "mais atenção" ao que decidem comprar. Esta segunda-feira, a ida à Braderie desta família de quatro foi feita de bicicleta, por isso, também associam a feira ao desporto. "É um belo passeio de bicicleta".

Também para Michel Mossong, de Bereldange, que bebia um refrigerante na rue Beck, rua adjacente à Grand-Rue, aprecia esta oportunidade de convívio. "Não estou aqui para fazer compras, mas para estar com as pessoas. Venho à Braderie há 50 anos", realçou. No entanto, há algo que já não agrada a Michel Mossong: "A Braderie faz parte da história da capital, mas os responsáveis prejudicam-se a eles próprios, porque vários dias antes da feira já há pechinchas e as boas peças já se foram".

(Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort e editado para o Contacto.)

