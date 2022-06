A programação arranca, como é habitual, na véspera do feriado nacional, às 16h do dia 22, com a troca solene da guarda em frente ao Palácio Grão-Ducal.

Dia Nacional

Fogo-de-artifício volta à Ponte Adolphe na Festa Nacional

A Festa Nacional, assinalada a 23 de junho, volta a ganhar vida dentro de poucos dias. Depois de dois anos consecutivos sem fogo-de-artifício ou a tradicional parada militar, devido à pandemia, o programa das celebrações voltar a ser de festa.

Segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo serviço de informação e imprensa do Governo, a programação arranca, como tem sido habitual, na véspera, às 16h do dia 22, com a troca solene da guarda em frente ao Palácio Grão-Ducal.

Segue-se uma visita dos Grão-Duques Henri e Maria Teresa a Lellingen, na comuna de Kiischpelt, enquanto os Grão-Duques Herdeiros visitam Esch-sur-Alzette.

Ainda no dia 22, tem lugar a procissão de tochas às 21h20, no boulevard Roosevelt, na capital, e música da banda militar na presença da família grã-ducal.

Por fim, às 23h tem lugar um dos momentos altos do Dia Nacional, com o fogo-de-artifício a ser lançado novamente a partir da ponte Adolphe.

Já na quinta-feira, dia 23, é organizada a tradicional cerimónia oficial na Philharmonie, pelas 10h, com a família grã-ducal, deputados, membros do Governo, membros do Conselho de Estado, da magistratura, colégio de vereadores da capital e diplomatas.

Uma hora depois serão disparados os 21 tiros de canhão a partir do planalto Fetschenhaff, em Cents. Às 11h30 segue-se o desfile militar na avenida da Liberdade e às 16h30 tem lugar a cerimónia religiosa 'Te Deum' na Catedral de Notre-Dame.



