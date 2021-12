Pelo menos 27 comunas já decidiram banir fogos de artifício na passagem de ano, para evitar distúrbios e acidentes.

Fogo de artifício de Ano Novo proibido em mais de 20 comunas

Mais de 20 comunas já anunciaram que não vão ter fogos-de-artifício nesta passagem de ano.

Segundo uma lista compilada pela RTL, pelo menos, 27 comunas já decidiram não autorizar o lançamento de fogo de artifício, petardos ou bombinhas de Ano Novo.

Na origem das proibições, que estão longe de serem inéditas, estão a prevenção de distúrbios e a necessidade de evitar sobrecarregar os hospitais, já esgotados pela pandemia de covid-19, com eventuais acidentes que possam resultar do manuseamento desses materiais.

As comunas que já avançaram com essa proibição, de acordo com a lista da RTL, são as de Consdorf, Steinsel, Walferdange, Schuttrange, Niederanven, Esch-sur-Sûre, Dudelange, Grevenmacher, Mertert, Strassen, Differdange, Contern, Weiler-la-Tour, Kehlen, Leudelange, Schifflange, Pétange, Diekirch, Sanem, Esch-sur-Alzette, Mertzig, Parc Hosingen, Bissen, Junglinster, Wiltz, Redange-Atert e Troisvierges.

