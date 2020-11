Devido à epidemia, muitas pessoas estão a perder os empregos. Como se deve reagir quando isso acontece? Nesta entrevista, duas responsáveis da associação Zarabina explicam como lidar com as emoções e encontrar o emprego ideal.

Fiquei desempregado: Como vou lidar com a perda do emprego?

Falências, demissões, planos sociais - em todo o mundo, empresas e funcionários estão a sentir na pele os efeitos da pandemia da covid-19. Os auxílios estatais salvaram muitas pessoas do desemprego. No entanto, como ainda não há alívio à vista para muitas empresas, os empregadores estão a ser forçados a despedir alguns de seus funcionários. E, se chegar a sua hora: como deve lidar com a perda do emprego? Vera Spautz, presidente da associação “Zarabina”, que apoia e encaminha candidatos a um emprego, e Angela Ruess-Kaszun, diretora geral, explicam nesta entrevista como é que se pode seguir em frente depois de ficar sem emprego.



Vera Spautz, Angela Ruess-Kaszun, como pode reagir quem acaba de ficar sem emprego? Como se pode processar melhor as emoções?

Angela Ruess-Kaszun: Existem reações muito diferentes. Se se entender os motivos da rescisão, pode-se lidar com a situação de maneira positiva. Nem sempre é como se a decisão do empregador viesse do nada. No entanto, a perda do emprego é geralmente considerada extremamente dolorosa e estigmatizante. Existe uma certa frustração e a insegurança e os medos existenciais aparecem. Muitos pensam: “Fracassei” ou “Não fui bom o suficiente”. No pior dos casos, a situação leva à resignação passiva - muitas vezes notamos isso com os desempregados de longa duração.

Depois de perder um emprego, muitas pessoas desejam enviar candidaturas o mais rápido possível. Essa é a reação certa?

Vera Spautz: Eu entendo bem essa reação; Os medos existenciais rapidamente entram em jogo, especialmente entre os jovens adultos com crianças. No entanto, na minha opinião, este não é o caminho certo a seguir, afinal, a maioria dos empregados está frequentemente coberta pelo subsídio de desemprego que pode esperar um pouco.

AR-K.: Sim, eu aconselharia a todos a pensar cuidadosamente sobre seus planos para o futuro e a traçar um plano de ação realista. Há perguntas a fazer como “Quais são os próximos passos?” Ou “O que é que eu realmente preciso?” Depois, pode ser que o próxima etapa seja até aperfeiçoamento profissional. O importante é encontrar um emprego seguro e sustentável em que a pessoa se sinta feliz a longo prazo. Em princípio, essas reações 'curto-circuito' não ajudam; existe um grande risco de encontrar um emprego inadequado.

VS: E a experiência mostra isso mesmo: para muitos candidatos a emprego era crucial terem esperado um tempo logo após ficar desempregado. Os que o fizeram decidiram enveredar por uma carreira completamente nova.

Angela Ruess-Kaszun Foto: Claude Piscitelli

A perda do emprego e o desemprego têm consequências para a saúde?

AR-K.: Sim, as consequências psicológicas frequentes. Os candidatos a emprego vêm até nós todos os dias com transtornos de depressão e ansiedade. Em alguns casos, até desenvolvem fobias sociais, como agorafobias [N.R. perturbação de ansiedade em relação a estar fora de casa onde a pessoa se sente segura, como espaços abertos, como andar na rua no meio de gente, ou tráfego rodoviário]. Algumas pessoas também desenvolvem ações substitutas para compensar a perda do emprego - por exemplo, se uma pessoa passa o dia inteiro a limpar a casa, ou começa a ter outras compulsões do género, para se sentir ocupado. Esse caso não é experimentado como uma doença, mas é definitivamente uma consequência para a saúde e causada pela perda de emprego. Há casos, em que inicialmente parece não haver consequências percetíveis até que algo mais acontece na vida - seja o companheiro quer se separar, os filhos têm dificuldades na escola, ou o senhorio quer o apartamento. Isso pode ser o gatilho para surgir um problema de saúde que acaba por estar relacionado com a perda de emprego.

Quais são os sinais típicos desses problemas de saúde?

AR-K.: Podem ser muito diferente. O afastamento do meio social é provavelmente o sintoma mais típico. O candidato a emprego insola-se, e passa a ter poucos contatos com os seus relacionamentos. Muitas vezes, isso anda de mãos dadas com o abuso de álcool, drogas ou outras substâncias viciantes. Além disso, também pode haver mudanças na personalidade: a pessoa fica repentinamente irritada ou, pelo contrário, está de muito bom humor. Nesta última situação, ele tenta convencer todos de que está bem. Mas, geralmente é um sinal de que algo está errado, é exatamente o oposto.

A Asbl Zarabina foi fundada há 25 anos, pela atual presidente da associação, Vera Spautz (LSAP) entre outros elementos, Angela Ruess-Kaszun está na associação há oito anos e é atualmente a diretora administrativa da organização. A associação, financiada pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Educação, apoia pessoas que desejam reentrar no mercado de trabalho. Zarabina oferece aconselhamento, orientação e formação contínua. Na preparação para as candidaturas a empregos dos desempregados existem sete seminários que incluem entre outros, o desenvolvimento de perfis de competências, planos de ação e documentos de candidatura. Em média, os consultores da Zarabina recebem mais de 400 pessoas por ano. Vera Spautz e Angela Ruess-Kaszun assumem que diante da situação atual, cada vez mais pessoas irão procurar a associação nos próximos meses, isso mesmo está a acontecer desde o início da crise. Por outro lado, pela experiência destas responsáveis está demonstrado que muitos dos candidatos atuais precisam deste aconselhamento. Em muitos casos, trata-se de pessoas que têm de se reinventar profissionalmente seja devido a acidentes ou doenças graves, ou porque são desempregados de longa duração, refugiados ou idosos à procura de emprego. Para beneficiar destes serviços de consultadoria tem de se registrado na agência de empregos Adem. A participação nos seminários é gratuita.

Por causa da covid-19 e das atuais restrições de contatos, é provavelmente mais difícil perceber que estes desempregados estão a passar por problemas de saúde.

AR-K.: Sim, neste momento é praticamente imposto que nos isolemos. Isso aumenta o risco destas pessoas se isolarem socialmente. Nas interações diretas podemos reconhecer mudanças de personalidade com mais facilidade. É por isso que atualmente é importante estes desempregados serem proativos nos contactos com outras pessoas, falarem diretamente com amigos e familiares. E se não houver contatos suficientes na sua vida privada, que procurem centros de aconselhamento externos, como a nossa associação, que ainda garantem que os candidatos a emprego recebem ajuda.

Vera Spautz Foto: Claude Piscitelli

VS: Exatamente, é importante manter os contactos. Muitas organizações também expandiram seus serviços de consultoria na internet durante estes tempos de covid-19. Claro que isso não substitui o contacto direto, mas a mensagem é clara: mesmo em tempos de pandemia, ninguém está sozinho, há sempre oportunidades para falar com alguém sobre as emoções que sentem em ter perdido o emprego. Existem muitas organizações que mostram às pessoas como devem seguir em frente. E se mesmo assim não funcionar, é então necessário consultar um médico ou um terapeuta.

Como se deve informar familiares e amigos que, de repente, se ficou desempregado?

AR-K.: Antes de mais: A perda do emprego não é um sinal de fracasso. Acontece cada vez mais nos dias de hoje e nunca nos devemos questionar se a culpa é nossa. Há que afastar os pensamentos de que foi a pessoa que falhou pessoalmente. E quem está em seu redor sabe isso, razão pela qual, é importante falar sobre com familiares e amigos sobre o que aconteceu o mais rápido possível para se processar as emoções associadas.

O que se pode aprender com essa experiência? Perder o emprego pode acabar por ser positivo, por vezes?

AR-K.: Com certeza. Depois de perder um emprego, a pessoa deve pensar por que não deu certo. O objetivo é determinar objetivamente quais as suas competências que não se adequam ao trabalho perdido. É importante conhecer bem as competências que possui e saber em que área se é realmente bom. Estes autoconhecimentos podem oferecer grandes perspetivas para o futuro, e conduzir a uma profissão que se adequa muito melhor com a pessoa. É uma questão de atitude pessoal: como candidato a emprego, a pessoa deve-se manter positivo e continuar a tentar encontrar o caminho certo.

Como se inicia uma nova carreira? Durante uma entrevista de emprego como explicar que se ficou desempregado?

AR-K.: A rescisão não é atualmente vista como uma falha pessoal. Muitas pessoas ainda vão apara uma uma entrevista com esse sentimento. É verdade que se pode ver uma demissão num currículo. Mas, se um empregador não estiver interessado num candidato, esse candidato não será convidado para uma entrevista, ou seja, muitos empregadores não se importam se seu próximo funcionário foi demitido ou não. Como candidato, na entrevista eu nem mencionaria esse facto se o empregador não me perguntasse diretamente.

E se o empregador quiser saber os motivos da rescisão?

AR-K.: Então é importante ter pensado uma resposta já pensada. Se a pessoa sabe por que a relação de trabalho foi terminada, deve-se ser honesto, por exemplo, se a pessoa foi demitida por causa da idade. Mas quando quem perde o emprego, não sabe porque razão foi, não entendeu os motivos, é totalmente aceitável dizer “não compreendi a razão”. Mas o que definitivamente não deve fazer nunca numa entrevista de emprego é falar mal de seu antigo empregador. Isso é uma proibição absoluta, pois para muitos chefes é uma razão importante para não contratar um candidato. A lealdade é fundamental em todas as relações de trabalho.

VS: Não acho que perder o emprego seja um obstáculo para encontrar o próximo emprego. Especialmente tendo em vista a situação atual, em que muitas pessoas estão a ficar sem os seus empregos por razões económicas.



