No verão, a família Valente não troca o agosto no país natal por nenhum outro destino.

As minhas queridas férias em Portugal

"Ficar na praia do Furadouro até ao pôr-do-sol, não há melhor"

Paula SANTOS FERREIRA No verão, a família Valente não troca o agosto no país natal por nenhum outro destino. As férias começam em Ovar, terra natal, mas há viagens pelo país. Partilhe também as maravilhas da sua terra natal. Participe no Inquérito de Verão.

As filhas já estão crescidas mas continuam a agendar as férias em agosto com os pais António e Emília Valente, em Portugal, uma tradição que não abdicam. A praia e os longos repastos no pátio da casa com o peixe fresco da lota de Ovar, e conversas entre familiares e amigos aquecem os corações do casal e das filhas Daniela, 25 anos e Juliana, 18 anos.

A partida para férias, de Reuland, entre Junglinster e Larochette, onde residem, até Portugal é sempre feita com grande entusiasmo. Mas mesmo no período de descanso, António Valente continua ligado na sua missão: apoiar e melhorar a vida de todos os imigrantes no Grão-Ducado, sendo um dos fundadores da nova associação PiiLux Asbl –Plataforma de Imigração e Integração do Luxemburgo. As sugestões dos lugares e petiscos imperdíveis desta família revelados por António Valente.

Qual o local de férias preferido em Portugal? O Gerês e o Douro pela beleza única da natureza. Pelos dias sempre mais frescos mesmo em agosto, pelos passeios à noite com temperaturas amenas a lembrar os anos antigos. Além de Ovar, gostamos de passear pelo país.

Qual a melhor praia? A praia do Furadouro, em Ovar, terra natal, onde temos uma casa. Adoramos os passeios matinais pela praia e, da parte da tarde ficarmos por lá até depois das 20h30 a aproveitar ao máximo. Não há melhor do que ficar na praia até ao pôr-do-sol. Encontramos sempre amigos naquela praia.

O melhor restaurante e prato gastronómico? São vários. O restaurante "Oxalá" em frente à Marina de Ovar pela cozinha tradicional de qualidade, e ambiente e vistas fantásticas. É o nosso preferido para momentos especiais e onde gostamos de degustar uma bela 'Sinfonia Marítima', mista de peixes- Outro dos nossos preferidos é restaurante "O Tasco", na praia do Furadouro, onde adoramos as lulas grelhadas e a broa.

Que petisco e bebida não dispensa nas férias? As amêijoas e os tremoços a acompanhar com um fino fresquinho à beira-mar.

As férias inesquecíveis foram… Na Ilha de São Miguel, Açores, onde passámos uma semana em família a descobrir as paisagens únicas e encantos da ilha. Foi fantástico.

O que não pode faltar na mala de viagem? Os calções para mim e os vestidos frescos para a minha mulher e filhas, que compramos sempre para as férias de verão em Portugal.

O que leva sempre de Portugal no regresso a casa? O chouriço para o caldo verde e o presunto da nossa região, têm um sabor especial no regresso a casa. Levamos também sempre figos, da figueira da família, da casa dos meus pais. Tudo embrulhado em muitas saudades de estarmos com a nossa família e amigos em Portugal.

A atividade favorita nas férias? As reuniões e as refeições em família numa mesa grande no pátio da casa, com os nossos e amigos. Vamos à lota do Furadouro comprar o peixe acabado de chegar do mar, fresquíssimo, as sardinhas, carapau ou lulas. Juntamos sempre entre 10 a 20 pessoas, é tão bom! As caminhadas e os passeios de bicicleta também não podem faltar nas férias.

Com que personalidade pública gostava de comer tremoços? Com o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, porque o considero um bom ser humano, afável e gostava de debater com ele vários assuntos.

Quem mandava para uma ilha deserta? De Portugal, duas pessoas, o André Ventura do Chega, pelas ideias muito radicais e populistas que defende e torna-o perigoso para Portugal. E também a líder da bancada do PCP no Parlamento, Paula Santos. Não é pelo partido em si, mas por ela, acho que não tem perfil para líder político. A nível internacional, o presidente russo Vladimir Putin, pelo mal que está a causar à Ucrânia e ao mundo.

